서울 도봉구 아파트서 화재…1시간 반 만에 완진
입력 2025.08.19 (01:34) 수정 2025.08.19 (01:35)
어젯밤(18일) 11시 10분쯤 서울 도봉구 쌍문동의 15층짜리 아파트 11층에서 불이 나, 1시간 반 만에 꺼졌습니다.
이 불로 다친 주민은 없었고, 구조 작업을 벌이던 20대 구조대원이 경상을 입었습니다.
소방 당국은 정확한 화재 원인과 피해 규모 등을 조사하고 있습니다.
[사진 출처 : 시청자 김석준 제공]
