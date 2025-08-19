경기 파주시 아파트 한때 정전…“절연 설비 고장”
입력 2025.08.19 (01:35) 수정 2025.08.19 (01:35)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
어젯밤(18일) 8시 반쯤 경기 파주시의 한 아파트 1천여 세대가 정전됐습니다.
3시간 넘게 복구 작업이 이어지면서, 주민들은 단수와 정전으로 인해 불편을 겪어야 했습니다.
한국전력 관계자는 아파트 인근 전봇대의 절연 설비가 고장 난 것으로 추정된다고 설명했습니다.
3시간 넘게 복구 작업이 이어지면서, 주민들은 단수와 정전으로 인해 불편을 겪어야 했습니다.
한국전력 관계자는 아파트 인근 전봇대의 절연 설비가 고장 난 것으로 추정된다고 설명했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 경기 파주시 아파트 한때 정전…“절연 설비 고장”
-
- 입력 2025-08-19 01:35:30
- 수정2025-08-19 01:35:59
어젯밤(18일) 8시 반쯤 경기 파주시의 한 아파트 1천여 세대가 정전됐습니다.
3시간 넘게 복구 작업이 이어지면서, 주민들은 단수와 정전으로 인해 불편을 겪어야 했습니다.
한국전력 관계자는 아파트 인근 전봇대의 절연 설비가 고장 난 것으로 추정된다고 설명했습니다.
3시간 넘게 복구 작업이 이어지면서, 주민들은 단수와 정전으로 인해 불편을 겪어야 했습니다.
한국전력 관계자는 아파트 인근 전봇대의 절연 설비가 고장 난 것으로 추정된다고 설명했습니다.
-
-
정해주 기자 seyo@kbs.co.kr정해주 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.