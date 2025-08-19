경기 파주시 아파트 한때 정전…“절연 설비 고장”

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

어젯밤(18일) 8시 반쯤 경기 파주시의 한 아파트 1천여 세대가 정전됐습니다.



3시간 넘게 복구 작업이 이어지면서, 주민들은 단수와 정전으로 인해 불편을 겪어야 했습니다.



한국전력 관계자는 아파트 인근 전봇대의 절연 설비가 고장 난 것으로 추정된다고 설명했습니다.



