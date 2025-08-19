국제

트럼프 “내가 뭐 하는지 정확히 안다…멍청이들 조언 불필요”

입력 2025.08.19 (01:59) 수정 2025.08.19 (02:01)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 백악관에서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령 및 유럽 정상들과 우크라이나 전쟁 종전 관련 논의를 하기로 한 현지 시각 18일 "나는 내가 무엇을 하고 있는지 정확히 알고 있다"고 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 이날 자신이 설립한 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 "나는 단지 이 전쟁을 멈추려 하며, 더 계속하기(prosecute) 위해 여기 있는 게 아니다"라면서 이같이 적었습니다.

또한 "수년간 이들 모든 분쟁과 관련한 일을 해오면서 전쟁을 멈추기 위해 아무것도 할 수 없었던 사람들의 조언은 필요 없다. 그들은 상식과 지능, 이해력 없는 '멍청한'(STUPID) 사람들이며 현재의 러시아-우크라이나(R/U) 재앙을 해결하기 더 어렵게 만들고만 있다"고 비판했습니다.

트럼프 대통령은 또 "나를 가볍게 여기고 매우 시기하는 모든 비판에도 불구하고 나는 이를 해결할 것이다. 난 항상 그렇다"고 강조했습니다.

이런 언급은 지난 15일 알래스카에서 열린 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 회담 결과가 '휴전 노딜'로 나오자 이를 비판하는 반(反)트럼프 진영과 언론에 대한 불만을 드러낸 것으로 풀이됩니다.

트럼프 대통령은 "나는 6개월 동안 6개의 전쟁을 해결했으며, 그중 하나는 핵 재앙 가능성이 있었다"고 과시한 뒤 "그런데도 나는 월스트리트저널(WSJ)과, 해결책을 진짜로 갖지 못한 다른 이들이, 엉망인 러시아-우크라이나 상황에 대해 내가 무엇을 잘못하고 있는지를 알려주는 것을 읽고 들어야 한다"며 "이는 졸린 바이든의 전쟁이지 내 것이 아니다"라고 했습니다.

트럼프 대통령은 이날 젤렌스키 대통령과 유럽 정상들이 백악관으로 몰려오는 것에 대해선 "중요한 날(A big day)이다. 한 번에 이렇게 많은 유럽 지도자가 온 적이 없다"며 "미국에 큰 영광이다. 결과가 어떨지 지켜보자"라고 밝혔습니다.

[사진 출처 : AP=연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 트럼프 “내가 뭐 하는지 정확히 안다…멍청이들 조언 불필요”
    • 입력 2025-08-19 01:59:49
    • 수정2025-08-19 02:01:43
    국제
도널드 트럼프 미국 대통령은 백악관에서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령 및 유럽 정상들과 우크라이나 전쟁 종전 관련 논의를 하기로 한 현지 시각 18일 "나는 내가 무엇을 하고 있는지 정확히 알고 있다"고 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 이날 자신이 설립한 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 "나는 단지 이 전쟁을 멈추려 하며, 더 계속하기(prosecute) 위해 여기 있는 게 아니다"라면서 이같이 적었습니다.

또한 "수년간 이들 모든 분쟁과 관련한 일을 해오면서 전쟁을 멈추기 위해 아무것도 할 수 없었던 사람들의 조언은 필요 없다. 그들은 상식과 지능, 이해력 없는 '멍청한'(STUPID) 사람들이며 현재의 러시아-우크라이나(R/U) 재앙을 해결하기 더 어렵게 만들고만 있다"고 비판했습니다.

트럼프 대통령은 또 "나를 가볍게 여기고 매우 시기하는 모든 비판에도 불구하고 나는 이를 해결할 것이다. 난 항상 그렇다"고 강조했습니다.

이런 언급은 지난 15일 알래스카에서 열린 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 회담 결과가 '휴전 노딜'로 나오자 이를 비판하는 반(反)트럼프 진영과 언론에 대한 불만을 드러낸 것으로 풀이됩니다.

트럼프 대통령은 "나는 6개월 동안 6개의 전쟁을 해결했으며, 그중 하나는 핵 재앙 가능성이 있었다"고 과시한 뒤 "그런데도 나는 월스트리트저널(WSJ)과, 해결책을 진짜로 갖지 못한 다른 이들이, 엉망인 러시아-우크라이나 상황에 대해 내가 무엇을 잘못하고 있는지를 알려주는 것을 읽고 들어야 한다"며 "이는 졸린 바이든의 전쟁이지 내 것이 아니다"라고 했습니다.

트럼프 대통령은 이날 젤렌스키 대통령과 유럽 정상들이 백악관으로 몰려오는 것에 대해선 "중요한 날(A big day)이다. 한 번에 이렇게 많은 유럽 지도자가 온 적이 없다"며 "미국에 큰 영광이다. 결과가 어떨지 지켜보자"라고 밝혔습니다.

[사진 출처 : AP=연합뉴스]
김진화
김진화 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[단독] 검찰, 건진법사 ‘관봉권’ 추적 단서 전부 유실…감찰도 안 해

[단독] 검찰, 건진법사 ‘관봉권’ 추적 단서 전부 유실…감찰도 안 해
김건희, 또 “모른다·기억 안 <br>난다” …특검, 20일 추가 소환

김건희, 또 “모른다·기억 안 난다” …특검, 20일 추가 소환
군사합의 복원, 접경지 훈련 중단부터?…전 정부 ‘8·15독트린’ 폐기

군사합의 복원, 접경지 훈련 중단부터?…전 정부 ‘8·15독트린’ 폐기
철강 파생상품도 50% 관세…<br>수출기업 ‘2차 충격’

철강 파생상품도 50% 관세…수출기업 ‘2차 충격’
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.