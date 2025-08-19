트럼프 “내가 뭐 하는지 정확히 안다…멍청이들 조언 불필요”

도널드 트럼프 미국 대통령은 백악관에서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령 및 유럽 정상들과 우크라이나 전쟁 종전 관련 논의를 하기로 한 현지 시각 18일 "나는 내가 무엇을 하고 있는지 정확히 알고 있다"고 밝혔습니다.



트럼프 대통령은 이날 자신이 설립한 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 "나는 단지 이 전쟁을 멈추려 하며, 더 계속하기(prosecute) 위해 여기 있는 게 아니다"라면서 이같이 적었습니다.



또한 "수년간 이들 모든 분쟁과 관련한 일을 해오면서 전쟁을 멈추기 위해 아무것도 할 수 없었던 사람들의 조언은 필요 없다. 그들은 상식과 지능, 이해력 없는 '멍청한'(STUPID) 사람들이며 현재의 러시아-우크라이나(R/U) 재앙을 해결하기 더 어렵게 만들고만 있다"고 비판했습니다.



트럼프 대통령은 또 "나를 가볍게 여기고 매우 시기하는 모든 비판에도 불구하고 나는 이를 해결할 것이다. 난 항상 그렇다"고 강조했습니다.



이런 언급은 지난 15일 알래스카에서 열린 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 회담 결과가 '휴전 노딜'로 나오자 이를 비판하는 반(反)트럼프 진영과 언론에 대한 불만을 드러낸 것으로 풀이됩니다.



트럼프 대통령은 "나는 6개월 동안 6개의 전쟁을 해결했으며, 그중 하나는 핵 재앙 가능성이 있었다"고 과시한 뒤 "그런데도 나는 월스트리트저널(WSJ)과, 해결책을 진짜로 갖지 못한 다른 이들이, 엉망인 러시아-우크라이나 상황에 대해 내가 무엇을 잘못하고 있는지를 알려주는 것을 읽고 들어야 한다"며 "이는 졸린 바이든의 전쟁이지 내 것이 아니다"라고 했습니다.



트럼프 대통령은 이날 젤렌스키 대통령과 유럽 정상들이 백악관으로 몰려오는 것에 대해선 "중요한 날(A big day)이다. 한 번에 이렇게 많은 유럽 지도자가 온 적이 없다"며 "미국에 큰 영광이다. 결과가 어떨지 지켜보자"라고 밝혔습니다.



[사진 출처 : AP=연합뉴스]



