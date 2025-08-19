젤렌스키, 트럼프 회담 직전 “신뢰·지속가능 평화가 목표”

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 현지 시각 18일 "우리의 주요 목표는 우크라이나와 유럽 전체를 위한 신뢰할 수 있고 지속 가능한 평화"라고 말했습니다.



젤렌스키 대통령은 이날 도널드 트럼프 미국 대통령과 백악관 회담 직전에 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 "모든 회의의 동력이 정확히 이 결과로 이어지도록 하는 것이 중요하다"고 강조했습니다.



그는 "푸틴(러시아 대통령)이 자발적으로 공격을 중단하고 새로운 정복 시도를 포기할 것으로 기대해서는 안 된다"며 "이 때문에 압박이 효과적이어야 하고 미국과 유럽, 국제 질서를 존중하는 세계 모든 국가의 공동 압박이어야 한다"고 말했습니다.



그러면서 유럽 주요 지도자들과 입장을 조율했다며 "우크라이나는 진정한 휴전과 새로운 안보 구조 수립에 준비돼 있다. 우리는 평화가 필요하다"고 덧붙였습니다.



앞서 젤렌스키 대통령은 이날 오전 트럼프 대통령의 우크라이나 특사 키스 켈로그와 회동에서도 "우리는 안전 보장의 구조에 대해 얘기할 것"이라며 "이건 정말 가장 중요한 것"이라고 말했다고 AFP 통신이 보도했습니다.



젤렌스키 대통령은 회동 이후 엑스를 통해 "우리는 이 전쟁을 끝내고 신뢰할 수 있는 안보를 확보하기 위한 최대한의 노력에 계속 협력할 준비가 됐다"며 "러시아는 오직 힘을 통해서만 평화로 끌어올 수 있고, 트럼프 대통령은 그 힘을 가지고 있다"고 썼습니다.



젤렌스키 대통령은 이날 백악관에서 먼저 트럼프 대통령과 만나고, 이어 유럽 주요국 정상들과 함께 다자 회담에 나섭니다.



트럼프 대통령의 지난 15일 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 정상회담에 이어 열리는 이날 회담에서는 우크라이나의 영토 일부를 러시아에 내주는 대신 우크라이나의 안보를 보장하는 방안이 중점적으로 논의될 것으로 전망됩니다.



[사진 출처 : AFP=연합뉴스]



