트럼프 “우크라이나 안전보장 조치 마련”…젤렌스키 “3자 회담 준비돼”

도널드 트럼프 미국 대통령은 현지시각 18일 백악관에서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 만나 우크라이나의 안전보장 조치를 마련하겠다고 재확인했습니다.



트럼프 대통령은 이날 젤렌스키 대통령과 만난 자리에서 미래 우크라이나 내 미군 주둔을 포함한 안전보장 제공 방안에 대해 취재진의 질문을 받자 "그들(유럽)이 그곳에 있기 때문에 제1의 방어선"이라며 "그러나 우리는 그들을 도울 것이다. 우리는 관여할 것"이라고 답했습니다.



트럼프 대통령은 유럽 정상들과 추가 논의를 해야 한다고 전제한 뒤 "우리는 그들(우크라이나)에게 매우 좋은 보호와 매우 좋은 안보를 제공할 것"이라고 밝혔습니다.



트럼프 대통령은 "(우크라이나에) 안보가 제공되면 그들(유럽)이 모두 관여하게 될 것"이라고 말했습니다.



트럼프 대통령은 "오늘 모든 것이 잘 되면 우리는 3자회담을 할 것"이라며 자신과 젤렌스키 대통령에 블라디미르 푸틴 러시아 대통령까지 참여하는 3자 회담을 추진한다는 목표를 밝혔습니다.



그러면서 "우리는 러시아와 협력하고, 우크라이나와 협력할 것"이라고 말했습니다.



이어 "오늘 (젤렌스키 및 유럽 정상들과의) 회담이 끝나면 푸틴과 통화하게 될 것"이라고 덧붙였습니다.



이에 대해 젤렌스키 대통령은 "우리는 매일 (러시아의) 공격을 받는다. 이 전쟁을 멈춰야 한다"며 "3자 (회담)에 준비가 됐다"고 밝혔습니다.



젤렌스키 대통령은 우크라이나의 전후 안보 보장을 위해 '미군, 정보, 장비' 등 미국에 무엇을 바라느냐는 취재진 질문에 "모든 것"이라고 답했습니다.



그러면서 "첫째는 강한 우크라이나 군대다. 여러분의 동료들(미국 측)과 무기, 사람, 훈련, 정보 등에 대해 얘기하기 시작했다"며 "둘째는 우리 파트너들과 논의할 텐데 큰 국가들, 미국, 우리 친구들에 달려 있다"고 말했습니다.



그는 두 번째에 대해 상세한 내용을 설명하지는 않았으나 '의지의 연합' 차원의 안전보장군에 대한 미국의 참여를 가리키는 것으로 보입니다.



앞서 푸틴 대통령은 지난 15일 트럼프 대통령과 미국 알래스카에서 만나 현재 우크라이나가 통제하고 있는 지역을 포함한 우크라이나 동부 돈바스 지역 전체를 확보할 경우 우크라이나에 대한 미국과 유럽의 일정한 안전보장 조치를 용인할 수 있다는 입장을 밝힌 것으로 전해졌습니다.



그러나 젤렌스키 대통령은 트럼프 대통령과의 회동에서 '영토 재획정에 동의하느냐'는 취재진의 질문에 즉답을 피하면서 "러시아를 멈춰야 하고, 우리는 미국과 유럽 파트너들의 지원이 필요하다"며 "전쟁을 외교적으로 끝내기 위한 트럼프 대통령의 구상을 지지한다"고만 언급했습니다.



트럼프 대통령은 젤렌스키 대통령과의 회담 후 우르줄라 폰데어라이엔 유럽연합(EU) 집행위원장, 마르크 뤼터 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장, 프리드리히 메르츠 독일 총리, 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령, 키어 스타머 영국 총리, 조르자 멜로니 이탈리아 총리, 알렉산데르 스투브 핀란드 대통령 등 유럽 정상과 만나 논의를 이어갔습니다.



[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]



