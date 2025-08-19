‘통일교 청탁’ 키맨 건진법사 소환…‘사라진 가방’ 어디에?

동영상 고정 취소

통일교 현안을 김건희 여사에게 청탁하는 '비공식 창구' 역할을 해온 건진법사 전성배 씨도 어제 특검에 출석했습니다.



특검 출범 이후 처음인데, 특검팀은 통일교 측이 건넨 '김 여사 선물'의 행방을 추궁했습니다.



보도에 허지영 기자입니다.



윤석열 정부가 출범한 2022년, 통일교 전 세계본부장 윤 모 씨가 준비했던 '김건희 여사 선물'은 세 가집니다.



6000만 원 상당 다이아몬드 목걸이와 고가 가방, 그리고 천수삼 농축차.



선물은 '통일교 현안' 청탁과 함께 건진법사 전성배 씨에게 전달됐습니다.



특검은 이 선물이 김 여사 측에게 전달된 정황이 담긴 증거를 확보했습니다.



전 씨가 윤 씨에게 "부탁받은 물건 여사에게 잘 전달했다" "여사가 다이아가 큰 거라서 놀라워했다"는 취지의 메시지를 보낸 겁니다.



또 김 여사가 윤 씨와의 통화에서 "통일교 한학자 총재가 먹는 거냐"며 "윤 본부장이 아니면 언제 이런 거를 먹어보냐"는 취지로 말한 휴대전화 녹취도 확보했습니다.



이 같은 증거를 토대로, 특검은 건진법사 전성배 씨를 처음으로 소환했습니다.



[전성배/건진법사/무속인 : "(김건희 씨에게 통일교 현안 청탁 전달하셨습니까?) …."]



특검팀은 메시지 등을 제시하며 목걸이와 명품 가방을 김 여사에게 전달했는지, 이 물품은 어디에 있는지 추궁했습니다.



'국민의힘 당대표 선거 개입' 의혹도 조사 대상이었습니다.



2023년 국민의힘 당대표 선거에서 권성동 의원을 밀기 위해 통일교 신도들을 대거 당원으로 가입시켰는지, 이를 대가로 통일교 현안 청탁이 오갔는지 물었습니다.



통일교 전 세계본부장 윤 씨를 먼저 구속기소한 특검팀은, 전 씨에 대해서도 이르면 오늘 특가법상 알선수재 혐의 등으로 구속영장을 청구할 방침입니다.



특검팀은 통일교 신도들의 당원 가입 의혹을 규명하기 위해 국민의힘에 재차 당원 명부 제출을 요청했지만 받아들여지지 않았습니다.



KBS 뉴스 허지영입니다.



촬영기자:조원준/영상편집:신남규/그래픽:김지훈



