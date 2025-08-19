뉴스광장 1부

하마스, 새 휴전안 동의…앰네스티 “이스라엘, 가자 주민 고의로 굶겨”

입력 2025.08.19 (06:20) 수정 2025.08.19 (08:07)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

푸틴, 인도 등 우방에 미러 회담 공유…“나토군 배치 거부”

푸틴, 인도 등 우방에 미러 회담 공유…“나토군 배치 거부”
이 대통령 “남북 관계 중요…기존 남북 합의 단계적 이행 준비”

이 대통령 “남북 관계 중요…기존 남북 합의 단계적 이행 준비”

다음
[앵커]

이스라엘과 하마스 전쟁도 새 휴전안이 나왔고 하마스가 이에 동의하며 휴전에 대한 기대가 커지고 있습니다.

이런 가운데 이스라엘이 가자지구 주민을 고의로 굶기고 있다는 인권 단체 주장이 제기됐습니다.

박석호 기자입니다.

[리포트]

중재국인 이집트와 카타르가 제안한 새로운 휴전안에 하마스가 동의했습니다.

하마스 고위 인사는 현지 시각 18일 소셜미디어를 통해 전쟁의 불길이 꺼지기를 기도한다며 새로운 제안에 동의한다고 밝혔습니다.

이 제안은 60일 간의 교전 중단, 가자지구에 억류 중인 생존 인질 10명과 시신 18구 석방 등을 담고 있습니다.

또 가자지구 구호품 반입을 위해 이스라엘군이 병력을 옮기고, 팔레스타인 수감자 200명과 전쟁포로 1,500명을 풀어주는 내용도 포함됐습니다.

중재국 이집트는 전쟁이 끝나면 국제 연합군의 가자 주둔을 돕겠다며 가자지구 안전보장도 시사했습니다.

[바드르 압델라티/이집트 외무장관 : "가자지구의 일정 구역에 국제 연합군이 배치되는 것을 도울 준비가 돼 있습니다."]

이스라엘도 새로운 휴전안을 전달받았지만, 아직 공식 입장은 내놓지 않고 있습니다.

다만 네타냐후 이스라엘 총리는 가자시티를 점령하겠다는 자신의 강경 대응 때문에 하마스가 휴전안을 수용한 것이라고 주장했습니다.

[베냐민 네타냐후/이스라엘 총리 : "저도 뉴스를 봤습니다. 거기서 받은 인상은 하마스가 엄청난 압박을 받고 있다는 겁니다."]

이런 가운데 인권 단체인 국제앰네스티는 이스라엘이 가자지구 주민을 고의로 굶기고 있다고 진단했습니다.

[아민 아부/가자지구 주민 : "숨지는 사람, 다치는 사람, 좀 보세요. 저는 50살이고 구호품 받으려고 3km를 뛰어왔는데 아무것도 건진 게 없어요."]

앰네스티는 가자지구 병원 관계자와 피란민 인터뷰를 토대로 이런 보고서를 작성했지만, 이스라엘은 가자지구에서 영양실조는 발생하지 않았다는 입장입니다.

KBS 뉴스 박석호입니다.

영상편집:김신형/자료조사:김나영

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 하마스, 새 휴전안 동의…앰네스티 “이스라엘, 가자 주민 고의로 굶겨”
    • 입력 2025-08-19 06:20:58
    • 수정2025-08-19 08:07:21
    뉴스광장 1부
[앵커]

이스라엘과 하마스 전쟁도 새 휴전안이 나왔고 하마스가 이에 동의하며 휴전에 대한 기대가 커지고 있습니다.

이런 가운데 이스라엘이 가자지구 주민을 고의로 굶기고 있다는 인권 단체 주장이 제기됐습니다.

박석호 기자입니다.

[리포트]

중재국인 이집트와 카타르가 제안한 새로운 휴전안에 하마스가 동의했습니다.

하마스 고위 인사는 현지 시각 18일 소셜미디어를 통해 전쟁의 불길이 꺼지기를 기도한다며 새로운 제안에 동의한다고 밝혔습니다.

이 제안은 60일 간의 교전 중단, 가자지구에 억류 중인 생존 인질 10명과 시신 18구 석방 등을 담고 있습니다.

또 가자지구 구호품 반입을 위해 이스라엘군이 병력을 옮기고, 팔레스타인 수감자 200명과 전쟁포로 1,500명을 풀어주는 내용도 포함됐습니다.

중재국 이집트는 전쟁이 끝나면 국제 연합군의 가자 주둔을 돕겠다며 가자지구 안전보장도 시사했습니다.

[바드르 압델라티/이집트 외무장관 : "가자지구의 일정 구역에 국제 연합군이 배치되는 것을 도울 준비가 돼 있습니다."]

이스라엘도 새로운 휴전안을 전달받았지만, 아직 공식 입장은 내놓지 않고 있습니다.

다만 네타냐후 이스라엘 총리는 가자시티를 점령하겠다는 자신의 강경 대응 때문에 하마스가 휴전안을 수용한 것이라고 주장했습니다.

[베냐민 네타냐후/이스라엘 총리 : "저도 뉴스를 봤습니다. 거기서 받은 인상은 하마스가 엄청난 압박을 받고 있다는 겁니다."]

이런 가운데 인권 단체인 국제앰네스티는 이스라엘이 가자지구 주민을 고의로 굶기고 있다고 진단했습니다.

[아민 아부/가자지구 주민 : "숨지는 사람, 다치는 사람, 좀 보세요. 저는 50살이고 구호품 받으려고 3km를 뛰어왔는데 아무것도 건진 게 없어요."]

앰네스티는 가자지구 병원 관계자와 피란민 인터뷰를 토대로 이런 보고서를 작성했지만, 이스라엘은 가자지구에서 영양실조는 발생하지 않았다는 입장입니다.

KBS 뉴스 박석호입니다.

영상편집:김신형/자료조사:김나영
박석호
박석호 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

특검, 오늘 한덕수 2차 소환…재판에선 “계엄 다시 <br>하면 된다” 추가 증언

특검, 오늘 한덕수 2차 소환…재판에선 “계엄 다시 하면 된다” 추가 증언
김건희, 또 “모른다·기억 안 난다”…특검, 내일 추가 소환

김건희, 또 “모른다·기억 안 난다”…특검, 내일 추가 소환
“한미훈련 가장 적대적 의사표명…핵무장 급진적 확대”

“한미훈련 가장 적대적 의사표명…핵무장 급진적 확대”
트럼프, 젤렌스키·유럽 정상들과 회동…“우크라에 좋은 안보 제공할 것”

트럼프, 젤렌스키·유럽 정상들과 회동…“우크라에 좋은 안보 제공할 것”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.