방송법 개정안 공포…여 “방통위도 개편” 야 “방송 장악”

[앵커]



어제 국무회의에선 이달 초 국회를 통과한 방송법 개정안이 공포됐습니다.



개정된 법에 따라 KBS 이사회와 종편, 보도전문채널 등의 편성위원회를 새로 꾸려야 하는데, 모두 방송통신위원회 의결이 필요해 민주당은 후속 조치에 속도를 내고 있습니다.



보도에 원동희 기자입니다.



[리포트]



이달 초 국회를 통과한 방송법 개정안이 어제 국무회의에서 의결됐습니다.



[강유정/대통령실 대변인 : "방송 제작의 자율성을 보호하고 시청자 권익을 강화하기 위한 방송법 개정 공포안이 (의결됐습니다)."]



개정된 법에 따라 KBS는 석달 안에 이사회를 새로 구성해야 합니다.



국민이 참여하는 사장추천위원회와 노사 동수 편성위원회도 의무화됩니다.



하지만 기능을 멈춘 방송통신위원회가 변수입니다.



방통위는 위원장 포함 위원 5명 중 '과반 출석·과반 찬성'으로 의결하는데, 현재는 이진숙 위원장 한 명으로, 어떤 의결도 할 수 없습니다.



KBS 이사 임명을 제청하고 이사와 편성위원을 구체적으로 누가 추천할지를 방통위가 정해야 하는데, 현재로선 불가능합니다.



[김현/민주당 언론개혁특위 위원/14일 : "방송3법이 처리돼도 방통위가 정상화되지 않으면 제 역할이 될 수 없다는…."]



민주당은 방통위를 대체할 새 기구를 만드는 방안을 검토 중입니다.



이와함께 오는 21일 부터 열리는 본회의에서 MBC와 EBS 관련 법안도 처리할 전망입니다.



국민의힘은 민주당과 이재명 정부의 방송 장악, 언론통제라고 반발했습니다.



[박성훈/국민의힘 수석대변인 : "말만 번지르르한 개혁일 뿐 실상은 방송을 장악해 언론에 재갈을 물리려는 언론통제 청사진에 지나지 않습니다."]



위헌법률심판 청구와 함께 이번주 본회의에 방송 관련 법안이 상정될 경우 무제한 토론으로 저지하겠다고 예고했습니다.



KBS 뉴스 원동희입니다.



