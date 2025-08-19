뉴스광장 1부

[뉴스광장 헤드라인]

입력 2025.08.19 (06:40) 수정 2025.08.19 (06:48)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[광장 날씨] 당분간 무더위 계속…오후에 내륙 곳곳 소나기

[광장 날씨] 당분간 무더위 계속…오후에 내륙 곳곳 소나기
‘모자 사망’ 아파트 화재 감식…“방 안에서 배터리 발견”

‘모자 사망’ 아파트 화재 감식…“방 안에서 배터리 발견”

다음
트럼프, 유럽 정상들 회동…“미군 주둔 가능”

트럼프 대통령이 젤렌스키 우크라이나 대통령을 비롯한 유럽 주요국 정상들과 종전 방안을 논의했습니다. 우크라이나 안전 보장 조치로 미군 주둔 가능성도 시사했습니다.

한덕수 오늘 재소환…구속영장 청구 검토

특검이 한덕수 전 국무총리를 오늘 재소환해 조사합니다. 한 전 총리에 대한 구속영장 청구 여부도 검토하고 있습니다.

“남북 합의 이행해야”…9·19 합의 복원 추진

이재명 대통령이 남북 합의 중 가능한 부분부터 이행하자며 남북 관계 개선 의지를 재확인했습니다. 9·19 군사합의 복원 등이 우선 거론됩니다.

하마스 “새 휴전안 수용”…“가자 주민 굶겨”

하마스가 중재국들이 제안한 새 휴전안에 동의했습니다. 이스라엘 수용 여부는 나오지 않는 가운데 이스라엘이 가자지구 주민들을 고의로 굶긴다는 주장도 나왔습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [뉴스광장 헤드라인]
    • 입력 2025-08-19 06:40:18
    • 수정2025-08-19 06:48:01
    뉴스광장 1부
트럼프, 유럽 정상들 회동…“미군 주둔 가능”

트럼프 대통령이 젤렌스키 우크라이나 대통령을 비롯한 유럽 주요국 정상들과 종전 방안을 논의했습니다. 우크라이나 안전 보장 조치로 미군 주둔 가능성도 시사했습니다.

한덕수 오늘 재소환…구속영장 청구 검토

특검이 한덕수 전 국무총리를 오늘 재소환해 조사합니다. 한 전 총리에 대한 구속영장 청구 여부도 검토하고 있습니다.

“남북 합의 이행해야”…9·19 합의 복원 추진

이재명 대통령이 남북 합의 중 가능한 부분부터 이행하자며 남북 관계 개선 의지를 재확인했습니다. 9·19 군사합의 복원 등이 우선 거론됩니다.

하마스 “새 휴전안 수용”…“가자 주민 굶겨”

하마스가 중재국들이 제안한 새 휴전안에 동의했습니다. 이스라엘 수용 여부는 나오지 않는 가운데 이스라엘이 가자지구 주민들을 고의로 굶긴다는 주장도 나왔습니다.

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

특검, 오늘 한덕수 2차 소환…재판에선 “계엄 다시 <br>하면 된다” 추가 증언

특검, 오늘 한덕수 2차 소환…재판에선 “계엄 다시 하면 된다” 추가 증언
김건희, 또 “모른다·기억 안 난다”…특검, 내일 추가 소환

김건희, 또 “모른다·기억 안 난다”…특검, 내일 추가 소환
“한미훈련 가장 적대적 의사표명…핵무장 급진적 확대”

“한미훈련 가장 적대적 의사표명…핵무장 급진적 확대”
트럼프, 젤렌스키·유럽 정상들과 회동…“우크라에 좋은 안보 제공할 것”

트럼프, 젤렌스키·유럽 정상들과 회동…“우크라에 좋은 안보 제공할 것”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.