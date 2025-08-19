동영상 고정 취소

트럼프, 유럽 정상들 회동…“미군 주둔 가능”



트럼프 대통령이 젤렌스키 우크라이나 대통령을 비롯한 유럽 주요국 정상들과 종전 방안을 논의했습니다. 우크라이나 안전 보장 조치로 미군 주둔 가능성도 시사했습니다.



한덕수 오늘 재소환…구속영장 청구 검토



특검이 한덕수 전 국무총리를 오늘 재소환해 조사합니다. 한 전 총리에 대한 구속영장 청구 여부도 검토하고 있습니다.



“남북 합의 이행해야”…9·19 합의 복원 추진



이재명 대통령이 남북 합의 중 가능한 부분부터 이행하자며 남북 관계 개선 의지를 재확인했습니다. 9·19 군사합의 복원 등이 우선 거론됩니다.



하마스 “새 휴전안 수용”…“가자 주민 굶겨”



하마스가 중재국들이 제안한 새 휴전안에 동의했습니다. 이스라엘 수용 여부는 나오지 않는 가운데 이스라엘이 가자지구 주민들을 고의로 굶긴다는 주장도 나왔습니다.



