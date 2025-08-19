뉴스광장 1부

직장인 절반 “AI 쓴다”…확산 속도 미국의 2배

입력 2025.08.19 (06:50) 수정 2025.08.19 (06:52)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

“윤석열-김건희 부부 공동 책임”…1만2천 명 계엄 위자료 소송

“윤석열-김건희 부부 공동 책임”…1만2천 명 계엄 위자료 소송
[잇슈 컬처] 김종국 결혼 발표 “데뷔 30주년, 앨범은 안 만들고…”

[잇슈 컬처] 김종국 결혼 발표 “데뷔 30주년, 앨범은 안 만들고…”

다음
[앵커]

챗GPT 같은 생성형 AI, 회사 일에 얼마나 활용하십니까.

직장인 2명 중 1명 이상이 쓰고 있는 거로 조사됐습니다.

인공지능의 본산, 미국보다 2배 많은 수준입니다.

박찬 기자가 보도합니다.

[리포트]

보험료를 산출하는데 수명은 꼭 필요한 자료입니다.

생성형 AI에 기대수명을 물었더니, 데이터가 바로 시각화됩니다.

[임지영/보험개발원 데이터AI기획팀장 : "자료를 검색하거나 요약하거나 또 해외 자료인 경우에는 번역하는 데 유용하게 활용을 하고 있습니다."]

챗GPT가 첫 서비스를 시작한 건 2022년 11월.

2년 반 정도 지났는데, 국내 근로자가 업무에 생성형 AI를 쓰는 비율, 51.8%로 조사됐습니다.

인공지능의 최선두 국가, 미국은 26.5%입니다.

매일 1시간 이상 생성형 AI를 쓰는 이른바 '헤비 유저' 비율도 한국이 미국의 2배 이상이었습니다.

[1995년 8월/'뉴스9' : "인터넷 통신도 그림을 단 한 번만 누르면 자동으로 연결됩니다."]

초창기 인터넷과 비교해도 AI가 훨씬 빨리 확산하고 있습니다.

상용화 만 3년 시점 국내 인터넷 활용률은 8%.

생성형 AI는 3년이 안 됐는데도 63.5%, 8배 이상입니다.

생성형 AI 활용은 근로시간도 3.8% 정도 줄였습니다.

주 40시간 기준, 1시간 반 정도 덜 일할 수 있는 겁니다.

[서동현/한국은행 고용연구팀 과장 : "(앞으로) 업무시간이 35시간 필요하다 하면은, 생성형 AI를 활용해서 좀 더 유연성을 높이는 방식을 생각해 볼 수 있고요."]

지금은 사무직에 국한되지만, 물리적 AI, 즉 AI를 장착한 로봇이 보편화되면 생산직도 큰 영향을 받을 거라고 한국은행은 전망했습니다.

KBS 뉴스 박찬입니다.

촬영기자:정민욱/영상편집:고응용/그래픽:김성일

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 직장인 절반 “AI 쓴다”…확산 속도 미국의 2배
    • 입력 2025-08-19 06:50:37
    • 수정2025-08-19 06:52:56
    뉴스광장 1부
[앵커]

챗GPT 같은 생성형 AI, 회사 일에 얼마나 활용하십니까.

직장인 2명 중 1명 이상이 쓰고 있는 거로 조사됐습니다.

인공지능의 본산, 미국보다 2배 많은 수준입니다.

박찬 기자가 보도합니다.

[리포트]

보험료를 산출하는데 수명은 꼭 필요한 자료입니다.

생성형 AI에 기대수명을 물었더니, 데이터가 바로 시각화됩니다.

[임지영/보험개발원 데이터AI기획팀장 : "자료를 검색하거나 요약하거나 또 해외 자료인 경우에는 번역하는 데 유용하게 활용을 하고 있습니다."]

챗GPT가 첫 서비스를 시작한 건 2022년 11월.

2년 반 정도 지났는데, 국내 근로자가 업무에 생성형 AI를 쓰는 비율, 51.8%로 조사됐습니다.

인공지능의 최선두 국가, 미국은 26.5%입니다.

매일 1시간 이상 생성형 AI를 쓰는 이른바 '헤비 유저' 비율도 한국이 미국의 2배 이상이었습니다.

[1995년 8월/'뉴스9' : "인터넷 통신도 그림을 단 한 번만 누르면 자동으로 연결됩니다."]

초창기 인터넷과 비교해도 AI가 훨씬 빨리 확산하고 있습니다.

상용화 만 3년 시점 국내 인터넷 활용률은 8%.

생성형 AI는 3년이 안 됐는데도 63.5%, 8배 이상입니다.

생성형 AI 활용은 근로시간도 3.8% 정도 줄였습니다.

주 40시간 기준, 1시간 반 정도 덜 일할 수 있는 겁니다.

[서동현/한국은행 고용연구팀 과장 : "(앞으로) 업무시간이 35시간 필요하다 하면은, 생성형 AI를 활용해서 좀 더 유연성을 높이는 방식을 생각해 볼 수 있고요."]

지금은 사무직에 국한되지만, 물리적 AI, 즉 AI를 장착한 로봇이 보편화되면 생산직도 큰 영향을 받을 거라고 한국은행은 전망했습니다.

KBS 뉴스 박찬입니다.

촬영기자:정민욱/영상편집:고응용/그래픽:김성일
박찬
박찬 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

특검, 오늘 한덕수 2차 소환…재판에선 “계엄 다시 <br>하면 된다” 추가 증언

특검, 오늘 한덕수 2차 소환…재판에선 “계엄 다시 하면 된다” 추가 증언
김건희, 또 “모른다·기억 안 난다”…특검, 내일 추가 소환

김건희, 또 “모른다·기억 안 난다”…특검, 내일 추가 소환
“한미훈련 가장 적대적 의사표명…핵무장 급진적 확대”

“한미훈련 가장 적대적 의사표명…핵무장 급진적 확대”
트럼프, 젤렌스키·유럽 정상들과 회동…“우크라에 좋은 안보 제공할 것”

트럼프, 젤렌스키·유럽 정상들과 회동…“우크라에 좋은 안보 제공할 것”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.