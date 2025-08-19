국제

트럼프-젤렌스키-유럽 정상, ‘우크라이나 안보 보장·영토교환’ 논의

입력 2025.08.19 (06:57) 수정 2025.08.19 (07:02)

도널드 트럼프 미국 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령, 유럽 주요 정상들이 현지시각 18일 미국 워싱턴 백악관에서 만나 ‘우크라이나 전쟁 종식’을 위한 방안을 논의했습니다.

9명의 정상 및 정상급 지도자들이 참가한 이번 다자회담은 트럼프 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 지난 15일 알래스카 회담 이후 사흘 만에 열렸습니다.

이번 논의는 향후 우크라이나에 대한 안보 보장 방법과, 러시아와의 평화 합의를 이루기 위한 영토 교환 논의에 초점이 맞춰졌습니다.

회담에서 합의가 도출될 경우 이는 러시아에 제시할 서방의 종전 협상 조건이 될 수 있습니다.

이후 수순은 트럼프 대통령과 젤렌스키 대통령, 푸틴 대통령 등 미·러·우크라이나의 3자 회담으로 이어져 최종적으로 평화 및 종전 협상이 진행될 것으로 전망됩니다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 젤렌스키 대통령과의 양자회담을 마친 뒤 곧바로 유럽 정상들까지 참여하는 다자회담을 진행했습니다.

다자회담에는 이들 두 정상 외에 프리드리히 메르츠 독일 총리, 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령, 키어 스타머 영국 총리, 조르자 멜로니 이탈리아 총리, 알렉산드르 스투브 핀란드 대통령, 우르줄라 폰데어라이엔 유럽연합(EU) 집행위원장, 마르크 뤼터 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장 등 7명의 주요 유럽 정상 및 정상급 인사가 참여했습니다.

  트럼프-젤렌스키-유럽 정상, '우크라이나 안보 보장·영토교환' 논의
    입력 2025-08-19 06:57:32
    수정2025-08-19 07:02:19
    국제
