국제

트럼프 “3자 회담 빨리 추진…2주 안에 해법 여부 알 수 있을 것”

입력 2025.08.19 (06:57) 수정 2025.08.19 (07:13)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

트럼프 미국 대통령은 현지 시각 18일 우크라이나와 러시아의 평화 협정을 위해 현재 전선을 기준으로 한 영토 교환이 필요하다며, 2주 안에 푸틴 러시아 대통령을 포함한 3자 회동을 통해 결론을 내릴 수 있을 것이라고 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 젤렌스키 우크라이나 대통령을 비롯한 유럽 정상들과 가진 ‘이례적인’ 다자 회담의 모두발언에서 이같이 언급했습니다.

트럼프 대통령은 지난 15일 알래스카 정상회담에서 “푸틴 대통령이 우크라이나에 대한 (미국과 유럽의) 안전 보장을 수용했다”며 “매우 주목할 만한 진전”이라고 강조했습니다.

이어 “우리는 집단으로 우크라이나에 대한 (러시아의) 미래의 어떠한 공격도 억제할 수 있는 합의에 도달할 수 있다고 낙관한다”면서도 “사실 그런 일이 일어나지 않을 거라고 생각한다. 그것은 과장된 평가”라고 말했습니다.

트럼프 대통령이 언급한 ‘집단적인 안전 보장’은 북대서양조약기구(NATO·나토) 규약 제5조와 유사한 집단 방위 체제, 즉 한 회원국이 공격받으면 다른 회원국에 대한 공격으로 간주해 함께 대응 조치에 나서는 것을 의미합니다.

트럼프 대통령은 이를 위해 “유럽 국가들이 많은 부담을 져야 한다”며 “우리도 도울 것이고, 이를 확실하게 만들 것”이라고 밝혔습니다.

우크라이나 집단 방위 체제를 구축할 때 유럽이 병력·비용의 상당 부분을 책임져야 한다는 의미로 해석될 수 있습니다.

트럼프 대통령은 앞서 젤렌스키 대통령과의 양자 회동에서도 “그들(유럽)이 그곳에 있기 때문에 제1의 방어선”이라고 말했습니다.

트럼프 대통령은 또 “현재의 전선을 고려해 가능한 영토 교환에 대해 논의할 필요가 있다”며 “슬픈 일이지만, 그 전선은 매우 분명하다”고 밝혔습니다.

이는 현재의 전선을 동결하면서 러시아가 점령한 우크라이나 동부 돈바스 지역을 가져가되 북부 일부 지역을 우크라이나에 돌려주겠다는 푸틴 대통령의 영토 교환 요구와 크게 다르지 않은 것이어서 주목됩니다.

트럼프 대통령은 “이 모든 것의 끝(안전 보장과 영토 교환 협상)에 평화 협정이 달성될 것으로 믿으며, 가까운 미래에 이뤄질 수 있다”고 강조했습니다.

그러면서 이를 구체화하기 위한 자신과 젤렌스키·푸틴 대통령의 3자 회담을 “가능한 한 빨리 추진할 것”이라고 말했습니다.

그는 “푸틴 대통령도 해법을 찾고 싶어 한다. 머지않은 시기, 1주일 내지 2주일 안에 이 문제를 풀 수 있을지 또는 이 끔찍한 싸움이 계속될지 알 수 있을 것”이라고 했습니다.

또 “이것은 시기의 문제이지, 만약의 문제가 아니다”라며 “궁극적으로 이는 젤렌스키 대통령과 우크라이나 국민이 할 수 있는 결정”이라고 강조했습니다.

[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 트럼프 “3자 회담 빨리 추진…2주 안에 해법 여부 알 수 있을 것”
    • 입력 2025-08-19 06:57:33
    • 수정2025-08-19 07:13:36
    국제
트럼프 미국 대통령은 현지 시각 18일 우크라이나와 러시아의 평화 협정을 위해 현재 전선을 기준으로 한 영토 교환이 필요하다며, 2주 안에 푸틴 러시아 대통령을 포함한 3자 회동을 통해 결론을 내릴 수 있을 것이라고 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 젤렌스키 우크라이나 대통령을 비롯한 유럽 정상들과 가진 ‘이례적인’ 다자 회담의 모두발언에서 이같이 언급했습니다.

트럼프 대통령은 지난 15일 알래스카 정상회담에서 “푸틴 대통령이 우크라이나에 대한 (미국과 유럽의) 안전 보장을 수용했다”며 “매우 주목할 만한 진전”이라고 강조했습니다.

이어 “우리는 집단으로 우크라이나에 대한 (러시아의) 미래의 어떠한 공격도 억제할 수 있는 합의에 도달할 수 있다고 낙관한다”면서도 “사실 그런 일이 일어나지 않을 거라고 생각한다. 그것은 과장된 평가”라고 말했습니다.

트럼프 대통령이 언급한 ‘집단적인 안전 보장’은 북대서양조약기구(NATO·나토) 규약 제5조와 유사한 집단 방위 체제, 즉 한 회원국이 공격받으면 다른 회원국에 대한 공격으로 간주해 함께 대응 조치에 나서는 것을 의미합니다.

트럼프 대통령은 이를 위해 “유럽 국가들이 많은 부담을 져야 한다”며 “우리도 도울 것이고, 이를 확실하게 만들 것”이라고 밝혔습니다.

우크라이나 집단 방위 체제를 구축할 때 유럽이 병력·비용의 상당 부분을 책임져야 한다는 의미로 해석될 수 있습니다.

트럼프 대통령은 앞서 젤렌스키 대통령과의 양자 회동에서도 “그들(유럽)이 그곳에 있기 때문에 제1의 방어선”이라고 말했습니다.

트럼프 대통령은 또 “현재의 전선을 고려해 가능한 영토 교환에 대해 논의할 필요가 있다”며 “슬픈 일이지만, 그 전선은 매우 분명하다”고 밝혔습니다.

이는 현재의 전선을 동결하면서 러시아가 점령한 우크라이나 동부 돈바스 지역을 가져가되 북부 일부 지역을 우크라이나에 돌려주겠다는 푸틴 대통령의 영토 교환 요구와 크게 다르지 않은 것이어서 주목됩니다.

트럼프 대통령은 “이 모든 것의 끝(안전 보장과 영토 교환 협상)에 평화 협정이 달성될 것으로 믿으며, 가까운 미래에 이뤄질 수 있다”고 강조했습니다.

그러면서 이를 구체화하기 위한 자신과 젤렌스키·푸틴 대통령의 3자 회담을 “가능한 한 빨리 추진할 것”이라고 말했습니다.

그는 “푸틴 대통령도 해법을 찾고 싶어 한다. 머지않은 시기, 1주일 내지 2주일 안에 이 문제를 풀 수 있을지 또는 이 끔찍한 싸움이 계속될지 알 수 있을 것”이라고 했습니다.

또 “이것은 시기의 문제이지, 만약의 문제가 아니다”라며 “궁극적으로 이는 젤렌스키 대통령과 우크라이나 국민이 할 수 있는 결정”이라고 강조했습니다.

[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]
김진화
김진화 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

특검, 오늘 한덕수 2차 소환…재판에선 “계엄 다시 <br>하면 된다” 추가 증언

특검, 오늘 한덕수 2차 소환…재판에선 “계엄 다시 하면 된다” 추가 증언
김건희, 또 “모른다·기억 안 난다”…특검, 내일 추가 소환

김건희, 또 “모른다·기억 안 난다”…특검, 내일 추가 소환
“한미훈련 가장 적대적 의사표명…핵무장 급진적 확대”

“한미훈련 가장 적대적 의사표명…핵무장 급진적 확대”
트럼프, 젤렌스키·유럽 정상들과 회동…“우크라에 좋은 안보 제공할 것”

트럼프, 젤렌스키·유럽 정상들과 회동…“우크라에 좋은 안보 제공할 것”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.