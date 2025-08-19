트럼프 “3자 회담 빨리 추진…2주 안에 해법 여부 알 수 있을 것”

트럼프 미국 대통령은 현지 시각 18일 우크라이나와 러시아의 평화 협정을 위해 현재 전선을 기준으로 한 영토 교환이 필요하다며, 2주 안에 푸틴 러시아 대통령을 포함한 3자 회동을 통해 결론을 내릴 수 있을 것이라고 밝혔습니다.



트럼프 대통령은 이날 백악관에서 젤렌스키 우크라이나 대통령을 비롯한 유럽 정상들과 가진 ‘이례적인’ 다자 회담의 모두발언에서 이같이 언급했습니다.



트럼프 대통령은 지난 15일 알래스카 정상회담에서 “푸틴 대통령이 우크라이나에 대한 (미국과 유럽의) 안전 보장을 수용했다”며 “매우 주목할 만한 진전”이라고 강조했습니다.



이어 “우리는 집단으로 우크라이나에 대한 (러시아의) 미래의 어떠한 공격도 억제할 수 있는 합의에 도달할 수 있다고 낙관한다”면서도 “사실 그런 일이 일어나지 않을 거라고 생각한다. 그것은 과장된 평가”라고 말했습니다.



트럼프 대통령이 언급한 ‘집단적인 안전 보장’은 북대서양조약기구(NATO·나토) 규약 제5조와 유사한 집단 방위 체제, 즉 한 회원국이 공격받으면 다른 회원국에 대한 공격으로 간주해 함께 대응 조치에 나서는 것을 의미합니다.



트럼프 대통령은 이를 위해 “유럽 국가들이 많은 부담을 져야 한다”며 “우리도 도울 것이고, 이를 확실하게 만들 것”이라고 밝혔습니다.



우크라이나 집단 방위 체제를 구축할 때 유럽이 병력·비용의 상당 부분을 책임져야 한다는 의미로 해석될 수 있습니다.



트럼프 대통령은 앞서 젤렌스키 대통령과의 양자 회동에서도 “그들(유럽)이 그곳에 있기 때문에 제1의 방어선”이라고 말했습니다.



트럼프 대통령은 또 “현재의 전선을 고려해 가능한 영토 교환에 대해 논의할 필요가 있다”며 “슬픈 일이지만, 그 전선은 매우 분명하다”고 밝혔습니다.



이는 현재의 전선을 동결하면서 러시아가 점령한 우크라이나 동부 돈바스 지역을 가져가되 북부 일부 지역을 우크라이나에 돌려주겠다는 푸틴 대통령의 영토 교환 요구와 크게 다르지 않은 것이어서 주목됩니다.



트럼프 대통령은 “이 모든 것의 끝(안전 보장과 영토 교환 협상)에 평화 협정이 달성될 것으로 믿으며, 가까운 미래에 이뤄질 수 있다”고 강조했습니다.



그러면서 이를 구체화하기 위한 자신과 젤렌스키·푸틴 대통령의 3자 회담을 “가능한 한 빨리 추진할 것”이라고 말했습니다.



그는 “푸틴 대통령도 해법을 찾고 싶어 한다. 머지않은 시기, 1주일 내지 2주일 안에 이 문제를 풀 수 있을지 또는 이 끔찍한 싸움이 계속될지 알 수 있을 것”이라고 했습니다.



또 “이것은 시기의 문제이지, 만약의 문제가 아니다”라며 “궁극적으로 이는 젤렌스키 대통령과 우크라이나 국민이 할 수 있는 결정”이라고 강조했습니다.



[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]



