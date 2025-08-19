국제

“트럼프, 우크라이나·유럽 정상과 회담 중간에 푸틴과 통화”

입력 2025.08.19 (06:58) 수정 2025.08.19 (07:12)

도널드 트럼프 미국 대통령이 현지시각 18일 백악관에서 우크라이나 및 유럽 정상들과 우크라이나 전쟁 종전 방안을 논의하던 중 회담을 일시 중단하고 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 통화했다고 외신들이 보도했습니다.

CNN과 AFP 통신에 따르면 트럼프 대통령은 이날 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과의 양자 회담 후 젤렌스키 대통령과 유럽 주요국 정상 및 지도자들이 참여하는 다자회담을 주재하던 중 푸틴 대통령과의 통화를 위해 회의를 일시 중단했습니다.

트럼프 대통령은 푸틴 대통령과의 통화에서 우크라이나 안전보장 방안 등에 대한 의견을 청취했을 것으로 보입니다.

트럼프 대통령은 지난 15일 알래스카에서 푸틴 대통령과 집권 2기 첫 정상회담을 한 바 있습니다.

[사진 출처 : EPA=연합뉴스]
