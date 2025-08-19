‘마스크맨’ 이재성 15분 출전…독일축구 마인츠, 컵대회 2R 진출

이재성이 보호 마스크를 끼고 교체로 출전한 독일프로축구 분데스리가 마인츠가 2부 리그 팀을 꺾고 독일축구협회(DFB) 포칼 2라운드에 진출했다.



이재성은 19일(한국시간) 독일 드레스덴의 루돌프-하르비히 슈타디온에서 열린 2부 리그 소속 디나모 드레스덴과의 2025-2026 DFB 포칼 1라운드 원정 경기에 후반 30분 파울 네벨 대신 그라운드에 투입돼 경기가 끝날 때까지 약 15분을 뛰었다.



이재성은 양쪽 광대뼈와 이마를 가리는 검은색 맞춤형 안면 마스크를 쓰고 경기에 나섰다.



마인츠 중원의 핵심 이재성은 지난달 SV 제키르헨(오스트리아)과의 친선 경기 도중 골대와 충돌해 광대뼈 두 군데가 골절됐다. 다행히 수술은 피했다.



그는 마스크를 쓰고도 특유의 헌신적이고 몸을 아끼지 않는 플레이를 펼쳤고 때로는 머리로 공을 동료에게 건넸다.



상대와 거칠게 몸싸움하며 공을 지켜내고 마인츠의 공격 기회를 이어가는 모습도 여러 차례 보이며 팀의 1-0 승리에 보탬이 됐다.



마인츠는 전반 22분 나딤 아미리의 선제골을 끝까지 지켜 2라운드에 올랐다.



아미리가 페널티 아크 뒤편에서 오른발로 감아 찬 공은 왼쪽 골대를 강타한 뒤 굴절돼 골망을 흔들었다.



마인츠는 전반 41분 네벨의 헤더가 골키퍼의 선방에 막혔고, 후반 3분 아르노 노흐당의 왼발 슈팅이 골대를 살짝 스쳐 지나가며 추가 득점엔 실패했다.



후반 21분 상대 페널티킥은 수문장 로빈 첸트너가 막아내 실점 위기를 넘기고 한 골 차 신승을 거뒀다.



마인츠는 이날 경기를 시작으로 본격적인 새 시즌에 나섰다.



오는 22일에는 로센보르그(노르웨이)와 UEFA 콘퍼런스리그(UECL) 플레이오프 1차전을 치르고 24일엔 쾰른과 분데스리가 첫 경기를 벌인다.



[사진 출처 : AP=연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!