연합뉴스

탁구 신유빈, 유럽 스매시 1회전 통과…日 하야타와 16강행 다툼

입력 2025.08.19 (07:17)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

한국 여자탁구 에이스 신유빈(대한항공)이 세계 정상급 선수들이 총출동한 월드테이블테니스(WTT) 유럽 스매시에서 가볍게 본선 1회전(64강)을 통과했다.

신유빈은 19일 오전(한국시간) 스웨덴 말뫼에서 열린 대회 여자단식 64강에서 스페인의 소피아-쉬안 장을 3-0(11-5, 11-9, 11-9)으로 돌려세웠다.

32강에 오른 신유빈은 일본의 하야타 히나와 16강 진출 티켓을 다툰다.

이번 대회는 WTT 시리즈 최상급 수준 대회로 2023년 싱가포르, 작년 중국, 올해 미국 대회에 이어 유럽에선 처음 열린다.

단식 상금 10만달러, 복식 상금 1만달러에 우승자에게는 2천 포인트의 순위 점수가 주어지는 가운데 남녀부 세계랭킹 1위인 린스둥과 쑨잉사(이상 중국)를 비롯해 세계 톱랭커들이 대거 참가했다.

신유빈은 예선 관문을 통과한 소피아-쉬안 장을 맞아 첫 게임을 11-5로 여유 있게 따낸 뒤 2, 3세트 공방도 각각 11-9로 승리하며 32강 진출을 확정했다.

같은 여자단식에 나선 이은혜(대한항공)와 주천희(삼성생명)도 레아 라코바츠(크로아티아)와 최효주(한국마사회)를 각각 3-0으로 완파하고 32강에 합류했다.

남자단식에선 간판 장우진(세아)이 세계랭킹 6위 펠릭스 르브렁(프랑스)에게 짜릿한 3-2(6-11, 9-11, 11-7, 12-10, 12-10) 역전승을 거두고 32강에 진출, 일본의 우다 유키야와 16강 길목에서 맞붙는다.

장우진은 1, 2게임을 내주고 불안하게 출발했지만, 3게임을 11-7로 이긴 뒤 듀스 접전을 펼친 4, 5게임을 모두 잡으며 역전 드라마를 완성했다.

또 안재현과 오준성(이상 한국거래소), 조대성(삼성생명)도 모두 64강 관문을 통과했다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 공동취재단]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 탁구 신유빈, 유럽 스매시 1회전 통과…日 하야타와 16강행 다툼
    • 입력 2025-08-19 07:17:01
    연합뉴스
한국 여자탁구 에이스 신유빈(대한항공)이 세계 정상급 선수들이 총출동한 월드테이블테니스(WTT) 유럽 스매시에서 가볍게 본선 1회전(64강)을 통과했다.

신유빈은 19일 오전(한국시간) 스웨덴 말뫼에서 열린 대회 여자단식 64강에서 스페인의 소피아-쉬안 장을 3-0(11-5, 11-9, 11-9)으로 돌려세웠다.

32강에 오른 신유빈은 일본의 하야타 히나와 16강 진출 티켓을 다툰다.

이번 대회는 WTT 시리즈 최상급 수준 대회로 2023년 싱가포르, 작년 중국, 올해 미국 대회에 이어 유럽에선 처음 열린다.

단식 상금 10만달러, 복식 상금 1만달러에 우승자에게는 2천 포인트의 순위 점수가 주어지는 가운데 남녀부 세계랭킹 1위인 린스둥과 쑨잉사(이상 중국)를 비롯해 세계 톱랭커들이 대거 참가했다.

신유빈은 예선 관문을 통과한 소피아-쉬안 장을 맞아 첫 게임을 11-5로 여유 있게 따낸 뒤 2, 3세트 공방도 각각 11-9로 승리하며 32강 진출을 확정했다.

같은 여자단식에 나선 이은혜(대한항공)와 주천희(삼성생명)도 레아 라코바츠(크로아티아)와 최효주(한국마사회)를 각각 3-0으로 완파하고 32강에 합류했다.

남자단식에선 간판 장우진(세아)이 세계랭킹 6위 펠릭스 르브렁(프랑스)에게 짜릿한 3-2(6-11, 9-11, 11-7, 12-10, 12-10) 역전승을 거두고 32강에 진출, 일본의 우다 유키야와 16강 길목에서 맞붙는다.

장우진은 1, 2게임을 내주고 불안하게 출발했지만, 3게임을 11-7로 이긴 뒤 듀스 접전을 펼친 4, 5게임을 모두 잡으며 역전 드라마를 완성했다.

또 안재현과 오준성(이상 한국거래소), 조대성(삼성생명)도 모두 64강 관문을 통과했다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 공동취재단]

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

특검, 오늘 한덕수 2차 소환…재판에선 “계엄 다시 <br>하면 된다” 추가 증언

특검, 오늘 한덕수 2차 소환…재판에선 “계엄 다시 하면 된다” 추가 증언
김건희, 또 “모른다·기억 안 난다”…특검, 내일 추가 소환

김건희, 또 “모른다·기억 안 난다”…특검, 내일 추가 소환
“한미훈련 가장 적대적 의사표명…핵무장 급진적 확대”

“한미훈련 가장 적대적 의사표명…핵무장 급진적 확대”
트럼프, 젤렌스키·유럽 정상들과 회동…“우크라에 좋은 안보 제공할 것”

트럼프, 젤렌스키·유럽 정상들과 회동…“우크라에 좋은 안보 제공할 것”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.