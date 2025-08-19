대낮 골프장에 경비행기 ‘날벼락’…탑승자 기적 생존 [잇슈 SNS]

동영상 고정 취소

골프를 치던 중 눈앞에 나타난 광경에 깜짝 놀란 사람들.



머리 위로 경비행기 한 대가 아슬아슬 급강하하더니 골프장 그린에 충돌하며 기체 파편이 곳곳으로 흩어집니다.



현지시간 17일 호주 시드니의 한 골프장에 훈련용 경비행기가 불시착했는데요.



당시 주말을 맞아 골프장을 찾았던 사람들은 이 아찔한 사고 장면을 그대로 목격했고, 탑승자들을 구하러 급하게 비행기 주변으로 달려갔는데요.



다행히 큰 충격에도 50대 조종사와 훈련생 모두 가벼운 부상만 입고, 병원으로 옮겨졌다고 합니다.



호주 당국은 사고가난 골프장 일부를 폐쇄한 뒤, 기체 결함이나 기상 조건 등 다양한 가능성을 열어두고 사고 원인을 조사하고 있습니다.



