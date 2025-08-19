뉴스광장

“어린이날·한글날 월요일로”…시민들 생각은?

입력 2025.08.19 (07:36) 수정 2025.08.19 (07:41)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

“학교서 배웠어요”…질식 위기 여성 구한 11살 소녀 [잇슈 SNS]

“학교서 배웠어요”…질식 위기 여성 구한 11살 소녀 [잇슈 SNS]
쉽게 베기 어려운 ‘산불 피해목’…이유는?

쉽게 베기 어려운 ‘산불 피해목’…이유는?

다음
[앵커]

어떤 공휴일을 '몇 월 몇째 주 무슨 요일'로 정하자는걸 '요일제 공휴일'이라고 하는데요.

어린이날, 현충일, 한글날부터 그렇게 바꿔보자는 정부의 연구 보고서가 나왔습니다.

최인영 기자가 시민들 의견 들어봤습니다.

[리포트]

어린이날, 현충일, 한글날을 '월요일'로 하면 어떨까.

시민들에게 물었습니다.

["월요일에 쉬는 게 좋지. (찬성?) 찬성."]

[최소영/경북 김천시 : "월요일에 쉴 수 있으면 본가에 갈 수가 있거든요."]

[최윤담/대구 달성군 : "(왜 찬성으로 했어요?) 어린이날이 더 빨리 오니까. 킥보드도 타고 엄마랑 여행도 갈 거예요."]

사흘 연휴가 보장된다는 점이 대체적인 찬성 의견.

반대 이유는 뭐였을까요.

[이무영/경기 고양시 : "기념일의 의미가 살짝 퇴색되지 않나 싶어서 반대했습니다."]

[이은재/서울 종로구 : "'방콕'하는 직장인도 많을 거라고 보거든요. 그러면 지역경제 활성화가 뭐가 되겠어요?"]

시민들 의견, 이렇게 다양했는데요.

KBS 자체 여론조사로 더 정확한 여론 파악해 봤습니다.

찬성 70.8%, 반대는 29.2%.

찬성 우세 흐름, 현장 조사와 비슷했습니다.

찬성 이유는 '삶의 질이 향상된다'가 가장 많았고, '역사적 상징성이 약해진다'가 반대 측 절반을 넘었습니다.

기획재정부는 지난해 말 '요일제 공휴일'에 대한 연구용역을 발주했습니다.

최종 보고서는 어린이날, 현충일, 한글날부터 일명 '워라밸 먼데이'를 해보자고 제안했습니다.

1인당 소비 지출이 7만 5천 원 정도 늘어, 결론적으로 3조 7천억 원대 생산 유발을 기대했습니다.

[김동원/인천대학교 행정학과 교수 : "4.5일 근무제를 추진하려고 하고 있는데, 과도기적인 방법으로서 요일제 공휴일을 우선적으로 시행하는 것이 현실적인 방법이라고 생각이 됩니다."]

소관 부처인 인사혁신처는 최종 결론을 검토하고 있습니다.

KBS 뉴스 최인영입니다.

촬영기자:김보현 고영민 황종원/영상편집:서윤지/그래픽:김지훈

[조사 개요]
조사 대상: 전국 18세 이상 남녀
조사 방법: KBS국민패널을 이용한 온라인 설문 조사
조사 기간: 2025년 8월 8일(금) ~ 8월 13일(수)
표본추출방법: 2025년 7월 주민등록인구현황 기준 성별·연령대별·지역별 비례할당 후 무작위추출
표본 크기: 유효표본 1,012명
표본 오차: 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p
응답률: 9.5%(총 10,705건 메일 발송)
조사 기관: KBS미디어연구소(공영미디어연구부)

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • “어린이날·한글날 월요일로”…시민들 생각은?
    • 입력 2025-08-19 07:36:27
    • 수정2025-08-19 07:41:57
    뉴스광장
[앵커]

어떤 공휴일을 '몇 월 몇째 주 무슨 요일'로 정하자는걸 '요일제 공휴일'이라고 하는데요.

어린이날, 현충일, 한글날부터 그렇게 바꿔보자는 정부의 연구 보고서가 나왔습니다.

최인영 기자가 시민들 의견 들어봤습니다.

[리포트]

어린이날, 현충일, 한글날을 '월요일'로 하면 어떨까.

시민들에게 물었습니다.

["월요일에 쉬는 게 좋지. (찬성?) 찬성."]

[최소영/경북 김천시 : "월요일에 쉴 수 있으면 본가에 갈 수가 있거든요."]

[최윤담/대구 달성군 : "(왜 찬성으로 했어요?) 어린이날이 더 빨리 오니까. 킥보드도 타고 엄마랑 여행도 갈 거예요."]

사흘 연휴가 보장된다는 점이 대체적인 찬성 의견.

반대 이유는 뭐였을까요.

[이무영/경기 고양시 : "기념일의 의미가 살짝 퇴색되지 않나 싶어서 반대했습니다."]

[이은재/서울 종로구 : "'방콕'하는 직장인도 많을 거라고 보거든요. 그러면 지역경제 활성화가 뭐가 되겠어요?"]

시민들 의견, 이렇게 다양했는데요.

KBS 자체 여론조사로 더 정확한 여론 파악해 봤습니다.

찬성 70.8%, 반대는 29.2%.

찬성 우세 흐름, 현장 조사와 비슷했습니다.

찬성 이유는 '삶의 질이 향상된다'가 가장 많았고, '역사적 상징성이 약해진다'가 반대 측 절반을 넘었습니다.

기획재정부는 지난해 말 '요일제 공휴일'에 대한 연구용역을 발주했습니다.

최종 보고서는 어린이날, 현충일, 한글날부터 일명 '워라밸 먼데이'를 해보자고 제안했습니다.

1인당 소비 지출이 7만 5천 원 정도 늘어, 결론적으로 3조 7천억 원대 생산 유발을 기대했습니다.

[김동원/인천대학교 행정학과 교수 : "4.5일 근무제를 추진하려고 하고 있는데, 과도기적인 방법으로서 요일제 공휴일을 우선적으로 시행하는 것이 현실적인 방법이라고 생각이 됩니다."]

소관 부처인 인사혁신처는 최종 결론을 검토하고 있습니다.

KBS 뉴스 최인영입니다.

촬영기자:김보현 고영민 황종원/영상편집:서윤지/그래픽:김지훈

[조사 개요]
조사 대상: 전국 18세 이상 남녀
조사 방법: KBS국민패널을 이용한 온라인 설문 조사
조사 기간: 2025년 8월 8일(금) ~ 8월 13일(수)
표본추출방법: 2025년 7월 주민등록인구현황 기준 성별·연령대별·지역별 비례할당 후 무작위추출
표본 크기: 유효표본 1,012명
표본 오차: 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p
응답률: 9.5%(총 10,705건 메일 발송)
조사 기관: KBS미디어연구소(공영미디어연구부)
최인영
최인영 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

특검, 오늘 한덕수 2차 소환…재판에선 “계엄 다시 <br>하면 된다” 추가 증언

특검, 오늘 한덕수 2차 소환…재판에선 “계엄 다시 하면 된다” 추가 증언
김건희, 또 “모른다·기억 안 난다”…특검, 내일 추가 소환

김건희, 또 “모른다·기억 안 난다”…특검, 내일 추가 소환
“한미훈련 가장 적대적 의사표명…핵무장 급진적 확대”

“한미훈련 가장 적대적 의사표명…핵무장 급진적 확대”
트럼프, 젤렌스키·유럽 정상들과 회동…“우크라에 좋은 안보 제공할 것”

트럼프, 젤렌스키·유럽 정상들과 회동…“우크라에 좋은 안보 제공할 것”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.