[출근길 날씨] 당분간 무더위 계속…오후에 내륙 곳곳 소나기

더위가 가실 줄 모르는 모습입니다.



여전히 전국 대부분 지방에 폭염 특보가 발효 중이고, 폭염 경보가 내려진 광주와 삼척은 35도, 경주는 36도까지 치솟겠습니다.



당분간은 계속 덥겠습니다.



절기 처서에도 서울의 낮 기온 32도까지 오르겠고, 열대야도 계속될 것으로 보입니다.



오늘 오전까지 중부지방에는 비가 조금 내릴 수 있겠습니다.



오후부터는 대기가 불안정해지며 내륙 곳곳에 5~40mm의 소나기가 오겠고, 돌풍과 벼락이 동반될 수 있겠습니다.



오늘 아침까지 전북 동부에는 안개가 짙게 끼겠습니다.



동해안을 중심으로는 바람이 강하게 불겠습니다.



현재 기온 보면, 서울이 27도, 강릉 30.3도, 광주는 26.2도를 가리키고 있습니다.



한낮에는 청주와 전주 33도, 강릉 34, 대구는 35도까지 오르겠습니다.



바다의 물결은 0.5~2m로 비교적 낮게 일겠지만, 당분간 서해와 남해상에서는 바다 안개를 주의하셔야겠습니다.



내일은 수도권과 강원 내륙에 비가 오는 곳이 있겠습니다.



날씨 정보 전해드렸습니다.



정희지 기상캐스터/그래픽:박혜령



