올해 정읍 웹툰 공모전 ‘역대 최다’ 경쟁
입력 2025.08.19 (07:52) 수정 2025.08.19 (09:49)
정읍시가 주최한 제3회 정읍 웹툰 공모전에서 역대 최다인 61편의 작품이 경쟁을 벌였습니다.
이번 공모에는 수도권과 강원, 경남, 전남 등 전국에서 작품이 답지했고 전문가 심사를 거쳐 9편의 수상작을 선정했습니다.
이 가운데 동학농민혁명을 다룬 '겨울 그리고 겨울'이 대상에 올랐습니다.
정읍시는 수상 작품들을 누리집과 SNS에 공개하고, 작품집도 발간할 계획입니다.
- 입력 2025-08-19 07:52:16
- 수정2025-08-19 09:49:14
