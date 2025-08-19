전주시, 대학생·청년 학자금 대출이자 지원
입력 2025.08.19 (07:53) 수정 2025.08.19 (09:49)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
전주시는 전주에 살고 있는 대학생과 청년에게 학자금 대출이자 전액을 지원합니다.
다음 달 18일까지 한국장학재단에서 학자금 대출을 받은 대학생과 휴학생, 졸업생을 대상으로 지원 사업 신청을 받습니다.
다음 달 18일까지 한국장학재단에서 학자금 대출을 받은 대학생과 휴학생, 졸업생을 대상으로 지원 사업 신청을 받습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 전주시, 대학생·청년 학자금 대출이자 지원
-
- 입력 2025-08-19 07:53:38
- 수정2025-08-19 09:49:45
전주시는 전주에 살고 있는 대학생과 청년에게 학자금 대출이자 전액을 지원합니다.
다음 달 18일까지 한국장학재단에서 학자금 대출을 받은 대학생과 휴학생, 졸업생을 대상으로 지원 사업 신청을 받습니다.
다음 달 18일까지 한국장학재단에서 학자금 대출을 받은 대학생과 휴학생, 졸업생을 대상으로 지원 사업 신청을 받습니다.
-
-
유진휘 기자 yujh@kbs.co.kr유진휘 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.