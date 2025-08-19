전주시, 대학생·청년 학자금 대출이자 지원

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

전주시는 전주에 살고 있는 대학생과 청년에게 학자금 대출이자 전액을 지원합니다.



다음 달 18일까지 한국장학재단에서 학자금 대출을 받은 대학생과 휴학생, 졸업생을 대상으로 지원 사업 신청을 받습니다.



