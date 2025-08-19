매슈 페리에게 케타민 공급한 여성 유죄 인정

미국 시트콤 '프렌즈'에 출연했던 배우 매슈 페리의 사망과 관련해, 페리에게 치사량의 케타민을 공급한 여성이 혐의를 인정했습니다.



미 법무부 산하 캘리포니아 중부지방검찰청은 2023년 페리에게 케타민을 공급한 혐의를 받는 여성 재스빈 생거(42)가 연방 범죄 혐의 5건에 대해 유죄를 인정하기로 합의했다고 현지시각 18일 밝혔습니다.



할리우드 일대에서 '케타민 여왕'으로 불린 생거의 범죄 혐의는 마약 관련 시설 운영 1건, 케타민 공급 3건, 케타민 공급으로 인한 사망 또는 중상해 초래 1건입니다.



생거는 수개월 내로 예상되는 선고 공판에서 마약 관련 시설 운영죄로 최대 20년, 케타민 공급 혐의 건당 최대 10년, 케타민 공급으로 인한 사망 초래에 대해 최대 15년의 징역형을 선고받을 수 있다고 검찰은 설명했습니다.



검찰이 밝힌 유죄 인정 합의 내용에 따르면 생거는 마약 거래를 알선한 에릭 플레밍을 거쳐 페리에게 케타민을 공급했습니다.



특히 페리가 숨지기 직전인 2023년 10월 케타민 51병을 판매했으며, 이는 페리의 개인 비서인 케네스 이와마사를 통해 전달됐습니다.



이와마사는 이 케타민을 페리가 숨지기 전까지 반복적으로 투여했고, 사망 전날인 28일에는 최소 3차례 주사했습니다.



다음 날인 29일 오후 페리는 로스앤젤레스 자택의 수영장에서 숨진 채 발견됐고, LA 카운티 검시국은 주된 사인이 '케타민 급성 부작용'이라고 판정했습니다.



페리의 사망 소식이 언론을 통해 알려진 직후 생거는 플레밍과 주고받은 메시지를 모두 지우고, 플레밍에게도 이 사건 관련 메시지를 모두 삭제하라고 지시했습니다.



수사 당국은 노스 할리우드에 있는 생거의 거주지 겸 마약 거래처를 수색해 메스암페타민 알약 1.7㎏과 액상 케타민 79병, 엑스터시 정제, 케타민과 코카인 가루를 담은 봉지들을 발견하고 압수했습니다.



그동안 페리의 사망 사건 연루자로는 플레밍을 비롯해 페리에게 먼저 케타민을 공급한 의사 2명, 케타민을 투여한 비서 이와마사 등 4명이 혐의를 인정한 바 있습니다.



생거는 이 사건으로 기소된 5명 가운데 유일하게 혐의를 부인하다가 이번에 마지막으로 죄를 인정하고 검찰과 형량 협상에 들어갔습니다.



페리는 미국에서 1994년부터 2004년까지 방영된 프렌즈에서 6명의 주연 중 한 명인 '챈들러 빙'을 연기했습니다.



페리는 숨지기 약 1년 전인 2022년 11월 출간한 회고록에서 오랫동안 약물·알코올 중독에 시달려왔다고 고백했습니다.



페리는 수십 년간 중독을 극복하려 애썼고 실제로 약물을 끊은 적도 있었으나, 사망 전 지속된 우울증과 불안 증세를 치료하기 위해 케타민 주입 요법을 받다가 케타민 과다 투여에 이르게 된 것으로 알려졌습니다.



[사진 출처 : AFP=연합뉴스]



