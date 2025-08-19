울산시, 버스 정류소 명칭 판매 사업 추진

동영상 고정 취소

울산시가 시내버스 정류소 명칭을 유상으로 판매하는 사업을 추진합니다.



대상은 학성로, 삼산로 등 상권 형성 지역에 있는 118개 정류소입니다.



응찰 희망 업체는 다음 달 15일에서 19일 사이 시청 버스택시과로 서류를 제출해야 하며, 선정 업체는 3년간 업체명을 정류소 명칭으로 사용할 수 있습니다.



