울산시, 버스 정류소 명칭 판매 사업 추진

입력 2025.08.19 (08:09) 수정 2025.08.19 (09:22)

울산시가 시내버스 정류소 명칭을 유상으로 판매하는 사업을 추진합니다.

대상은 학성로, 삼산로 등 상권 형성 지역에 있는 118개 정류소입니다.

응찰 희망 업체는 다음 달 15일에서 19일 사이 시청 버스택시과로 서류를 제출해야 하며, 선정 업체는 3년간 업체명을 정류소 명칭으로 사용할 수 있습니다.

김옥천
김옥천 기자

