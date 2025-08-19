뉴스광장(울산)

388억 투입 울주야구장 내년 상반기 착공

입력 2025.08.19 (08:11) 수정 2025.08.19 (09:22)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[날씨] 울산 무더위와 열대야 이어져…낮 최고 34도

[날씨] 울산 무더위와 열대야 이어져…낮 최고 34도
“대화로 조정”…울산 학교 폭력 갈등 해소 증가

“대화로 조정”…울산 학교 폭력 갈등 해소 증가

다음
울산 울주군이 생활체육 활성화를 위해 338억 원을 들여 서생면 일대에 야구장을 조성합니다.

내년 상반기 착공할 계획인 울주야구장은 연면적 2천㎡, 지상 2층 규모로, 야구장 2개 면과 중계실 등이 들어섭니다.

울주군은 오는 11월까지 실시설계를 마무리하고, 내년 2월까지 각종 행정 절차를 끝낸 뒤 공사에 들어갈 예정입니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 388억 투입 울주야구장 내년 상반기 착공
    • 입력 2025-08-19 08:11:05
    • 수정2025-08-19 09:22:35
    뉴스광장(울산)
울산 울주군이 생활체육 활성화를 위해 338억 원을 들여 서생면 일대에 야구장을 조성합니다.

내년 상반기 착공할 계획인 울주야구장은 연면적 2천㎡, 지상 2층 규모로, 야구장 2개 면과 중계실 등이 들어섭니다.

울주군은 오는 11월까지 실시설계를 마무리하고, 내년 2월까지 각종 행정 절차를 끝낸 뒤 공사에 들어갈 예정입니다.
조희수
조희수

이 기사가 좋으셨다면

울산-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 한덕수 전 국무총리, 피의자 신분 특검 출석

[속보] 한덕수 전 국무총리, 피의자 신분 특검 출석
“푸틴, 트럼프에 ‘2주 내 젤렌스키 만날 준비 돼있다’ 말해”

“푸틴, 트럼프에 ‘2주 내 젤렌스키 만날 준비 돼있다’ 말해”
트럼프, 젤렌스키·유럽 정상들과 회동…“우크라에 좋은 안보 제공할 것”

트럼프, 젤렌스키·유럽 정상들과 회동…“우크라에 좋은 안보 제공할 것”
김건희, 또 “모른다·기억 안 난다”…특검, 내일 추가 소환

김건희, 또 “모른다·기억 안 난다”…특검, 내일 추가 소환
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.