소비쿠폰 96% 신청 완료…1,241억 원 지급
입력 2025.08.19 (08:20) 수정 2025.08.19 (10:09)
제주도는 지난 17일 기준 민생회복 소비쿠폰 지급 대상의 96%가 신청을 마쳐 천2백41억 원을 지급했다고 밝혔습니다.
소비쿠폰 지급 수단별 신청 현황을 보면, 신용·체크카드가 61%, 탐나는전이 39%를 차지했으며, 지난 한 달여 동안 지류를 제외하고 지급 금액의 71%인 841억 원이 사용됐습니다.
소비쿠폰 1차 신청은 다음 달 12일까지로, 사용기한은 11월 30일까지입니다.
