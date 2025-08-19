소비쿠폰 96% 신청 완료…1,241억 원 지급

동영상 고정 취소

제주도는 지난 17일 기준 민생회복 소비쿠폰 지급 대상의 96%가 신청을 마쳐 천2백41억 원을 지급했다고 밝혔습니다.



소비쿠폰 지급 수단별 신청 현황을 보면, 신용·체크카드가 61%, 탐나는전이 39%를 차지했으며, 지난 한 달여 동안 지류를 제외하고 지급 금액의 71%인 841억 원이 사용됐습니다.



소비쿠폰 1차 신청은 다음 달 12일까지로, 사용기한은 11월 30일까지입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!