군 복무하며 포상휴가서 위조한 20대 집행유예
입력 2025.08.19 (08:29) 수정 2025.08.19 (09:17)
부산지법 형사17단독은 군 복무 시절 포상휴가서를 수십 차례 위조한 혐의로 재판에 넘겨진 20대 남성에게 징역 1년에 집행유예 2년을 선고했습니다.
이 남성은 2023년 인사행정병으로 근무할 당시 휴가 신청을 거짓으로 작성해 승인받는 등 자신과 부대원들의 휴가서를 위조해 사용한 혐의로 기소됐습니다.
