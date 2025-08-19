군 복무하며 포상휴가서 위조한 20대 집행유예

동영상 고정 취소

부산지법 형사17단독은 군 복무 시절 포상휴가서를 수십 차례 위조한 혐의로 재판에 넘겨진 20대 남성에게 징역 1년에 집행유예 2년을 선고했습니다.



이 남성은 2023년 인사행정병으로 근무할 당시 휴가 신청을 거짓으로 작성해 승인받는 등 자신과 부대원들의 휴가서를 위조해 사용한 혐의로 기소됐습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!