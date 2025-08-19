뉴스광장(부산)

‘파행 운영’ 해운대 페스타, 결국 협약 해지

입력 2025.08.19 (08:32) 수정 2025.08.19 (09:18)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

대선주조, 지역축제발전 후원금 5억 원 전달

대선주조, 지역축제발전 후원금 5억 원 전달
[뉴스광장 부산 클로징]

[뉴스광장 부산 클로징]

다음
부산 해운대구가 최근 운영 파행으로 논란이 된 '해운대 페스타'와 관련해 민간사업자 측과 협약을 해지했습니다.

해운대 페스타는 민간사업자가 해운대해수욕장 백사장 일부를 무료로 빌려 각종 행사를 진행하는 사업이지만 인근 상인들의 반발과 운영상 미비 등으로 파행이 이어졌습니다.

앞서 부산참여연대는 "해운대 페스타 운영 파행과 관련한 진상규명과 사업을 추진한 구청 책임자 등에 대한 처벌이 필요하다"고 주장하기도 했습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘파행 운영’ 해운대 페스타, 결국 협약 해지
    • 입력 2025-08-19 08:32:12
    • 수정2025-08-19 09:18:27
    뉴스광장(부산)
부산 해운대구가 최근 운영 파행으로 논란이 된 '해운대 페스타'와 관련해 민간사업자 측과 협약을 해지했습니다.

해운대 페스타는 민간사업자가 해운대해수욕장 백사장 일부를 무료로 빌려 각종 행사를 진행하는 사업이지만 인근 상인들의 반발과 운영상 미비 등으로 파행이 이어졌습니다.

앞서 부산참여연대는 "해운대 페스타 운영 파행과 관련한 진상규명과 사업을 추진한 구청 책임자 등에 대한 처벌이 필요하다"고 주장하기도 했습니다.
이준석
이준석 기자

이 기사가 좋으셨다면

부산-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 한덕수 전 국무총리, 피의자 신분 특검 출석

[속보] 한덕수 전 국무총리, 피의자 신분 특검 출석
“푸틴, 트럼프에 ‘2주 내 젤렌스키 만날 준비 돼있다’ 말해”

“푸틴, 트럼프에 ‘2주 내 젤렌스키 만날 준비 돼있다’ 말해”
트럼프, 젤렌스키·유럽 정상들과 회동…“우크라에 좋은 안보 제공할 것”

트럼프, 젤렌스키·유럽 정상들과 회동…“우크라에 좋은 안보 제공할 것”
김건희, 또 “모른다·기억 안 난다”…특검, 내일 추가 소환

김건희, 또 “모른다·기억 안 난다”…특검, 내일 추가 소환
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.