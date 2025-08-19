“남강댐 방류 대책”…오늘 수자원공사 본사 항의 방문

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

사천 지역 어민들이 남강댐 방류로 인한 어업 피해 대책을 요구하며, 오늘(19일) 한국수자원공사 본사를 항의 방문합니다.



남강댐 피해 대책위원회는 집중호우 때마다 남강댐의 대규모 방류로 해양 생태계 담수화와 방류 쓰레기 문제가 반복되고 있다며, 수자원공사에 대책을 촉구할 예정입니다.



