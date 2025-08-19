광주·전남 상생협의회…“특별자치단체 공동 연구”
입력 2025.08.19 (08:51) 수정 2025.08.19 (09:36)
지역 현안의 공동 대응을 위한 2025년 제 1차 광주·전남 상생협의회가 열렸습니다.
이번 협의회에서 광주연구원과 전남연구원은 '특별지방자치단체 설립을 위한 실행 전략'을 공동 연구 과제로 추진하기로 했습니다.
광주·전남 상생협의회는 일년에 두 차례 정례회의를 개최하고, 지역 상생 과제 발굴과 연구 협력체계 활성화 등을 추진해나갈 계획입니다.

최정민 기자 cjmin@kbs.co.kr
