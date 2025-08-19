김대중 대통령 서거 16주기 광주·전남 추모식
입력 2025.08.19 (08:55) 수정 2025.08.19 (09:40)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
김대중 대통령 서거 16주기를 맞아 광주와 전남에서도 추모식이 열렸습니다.
광주 빛고을시민문화관에서 열린 추모식에는 시민 등 2백여 명이 참석한 가운데 추도사와 추모 공연, 창작 연극 등이 진행됐습니다.
목포 김대중노벨평화상기념관에서도 추모식이 열려 모교 후배들이 쓴 편지 낭독 등이 진행됐습니다.
오는 21일 광주 빛고을시민문화관 아트스페이스 소극장에서는 김대중·이희호 옥중서신 낭독회 및 추모음악회가 열립니다.
광주 빛고을시민문화관에서 열린 추모식에는 시민 등 2백여 명이 참석한 가운데 추도사와 추모 공연, 창작 연극 등이 진행됐습니다.
목포 김대중노벨평화상기념관에서도 추모식이 열려 모교 후배들이 쓴 편지 낭독 등이 진행됐습니다.
오는 21일 광주 빛고을시민문화관 아트스페이스 소극장에서는 김대중·이희호 옥중서신 낭독회 및 추모음악회가 열립니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 김대중 대통령 서거 16주기 광주·전남 추모식
-
- 입력 2025-08-19 08:55:42
- 수정2025-08-19 09:40:39
김대중 대통령 서거 16주기를 맞아 광주와 전남에서도 추모식이 열렸습니다.
광주 빛고을시민문화관에서 열린 추모식에는 시민 등 2백여 명이 참석한 가운데 추도사와 추모 공연, 창작 연극 등이 진행됐습니다.
목포 김대중노벨평화상기념관에서도 추모식이 열려 모교 후배들이 쓴 편지 낭독 등이 진행됐습니다.
오는 21일 광주 빛고을시민문화관 아트스페이스 소극장에서는 김대중·이희호 옥중서신 낭독회 및 추모음악회가 열립니다.
광주 빛고을시민문화관에서 열린 추모식에는 시민 등 2백여 명이 참석한 가운데 추도사와 추모 공연, 창작 연극 등이 진행됐습니다.
목포 김대중노벨평화상기념관에서도 추모식이 열려 모교 후배들이 쓴 편지 낭독 등이 진행됐습니다.
오는 21일 광주 빛고을시민문화관 아트스페이스 소극장에서는 김대중·이희호 옥중서신 낭독회 및 추모음악회가 열립니다.
-
-
김호 기자 kh@kbs.co.kr김호 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.