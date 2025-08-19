뉴스광장(대전)

세종시, 소비쿠폰 예산 등 천57억 원 추경안 편성

입력 2025.08.19 (09:01)

세종시가 소비쿠폰 예산 등 천57억 원 규모의 제2회 추가경정예산안을 편성해 시의회에 제출했습니다.

분야별로는 민생회복 소비쿠폰 예산으로 국비를 포함해 726억 원, 영유아 보육료 지원 72억 원, 정보보호 산업 육성에 13억 원 등입니다.

추경 예산은 시의회 상임위와 예결특위를 거쳐 다음 달 8일 본회의에서 확정될 전망입니다.

