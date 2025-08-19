청주시, 군 소음 피해 보상금 지급
입력 2025.08.19 (09:11) 수정 2025.08.19 (10:00)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
청주시가 오늘부터 오는 29일까지 군 소음 피해 보상금 46억 원을 지급합니다.
지급 대상은 국방부가 고시한 청주비행장과 성무비행장 영향권 10개 읍·면·동 주민 만 8천여 명입니다.
보상금 기준 금액은 소음 정도에 따라 1명에 3만 원에서 6만 원으로 거주 기간과 전입 시기 등에 따라 다르게 지급합니다.
지급 대상은 국방부가 고시한 청주비행장과 성무비행장 영향권 10개 읍·면·동 주민 만 8천여 명입니다.
보상금 기준 금액은 소음 정도에 따라 1명에 3만 원에서 6만 원으로 거주 기간과 전입 시기 등에 따라 다르게 지급합니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 청주시, 군 소음 피해 보상금 지급
-
- 입력 2025-08-19 09:11:53
- 수정2025-08-19 10:00:28
청주시가 오늘부터 오는 29일까지 군 소음 피해 보상금 46억 원을 지급합니다.
지급 대상은 국방부가 고시한 청주비행장과 성무비행장 영향권 10개 읍·면·동 주민 만 8천여 명입니다.
보상금 기준 금액은 소음 정도에 따라 1명에 3만 원에서 6만 원으로 거주 기간과 전입 시기 등에 따라 다르게 지급합니다.
지급 대상은 국방부가 고시한 청주비행장과 성무비행장 영향권 10개 읍·면·동 주민 만 8천여 명입니다.
보상금 기준 금액은 소음 정도에 따라 1명에 3만 원에서 6만 원으로 거주 기간과 전입 시기 등에 따라 다르게 지급합니다.
-
-
조진영 기자 1234@kbs.co.kr조진영 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.