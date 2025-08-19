청주시, 군 소음 피해 보상금 지급

동영상 고정 취소

청주시가 오늘부터 오는 29일까지 군 소음 피해 보상금 46억 원을 지급합니다.



지급 대상은 국방부가 고시한 청주비행장과 성무비행장 영향권 10개 읍·면·동 주민 만 8천여 명입니다.



보상금 기준 금액은 소음 정도에 따라 1명에 3만 원에서 6만 원으로 거주 기간과 전입 시기 등에 따라 다르게 지급합니다.



