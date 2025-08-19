국제

일본, 타이완과 출입국 정보 공유…“유사시 중국 공작원 입국 방지”

입력 2025.08.19 (09:25) 수정 2025.08.19 (09:35)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

일본과 타이완이 타이완에서 일본으로 입국하는 외국인 정보 공유에 관한 각서를 체결했다고 요미우리신문이 복수의 일본 정부 관계자를 인용해 19일 보도했습니다.

일본과 타이완 외교 관계의 창구 역할을 하는 기관들은 지난해 12월 18일 ‘출입국 관리 관련 사항에 관한 정보 공유 협력 각서’ 체결에 합의했습니다.

일본은 각서를 토대로 타이완에서 일본 입국을 희망하는 외국인에 대한 정보를 타이완 측으로부터 제공받게 됩니다.

이 각서는 중국의 타이완 침공 등 유사시에 중국 공작원이나 테러리스트들이 혼란을 틈타 타이완에서 일본으로 입국하는 것을 저지하고 일본 내 파괴 공작을 미연에 방지하려는 의도로 체결됐습니다.

요미우리는 “지난해 10월 기준으로 타이완에는 약 2만1,700명의 일본인이 있는데, 타이완 유사시에는 많은 일본인이 대피하고 현지 타이완인과 외국인들도 일본에 올 수 있다”며 입국자 급증으로 정보 관리가 힘들어질 수 있다고 전했습니다.

[사진 출처 : EPA=연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 일본, 타이완과 출입국 정보 공유…“유사시 중국 공작원 입국 방지”
    • 입력 2025-08-19 09:25:55
    • 수정2025-08-19 09:35:35
    국제
일본과 타이완이 타이완에서 일본으로 입국하는 외국인 정보 공유에 관한 각서를 체결했다고 요미우리신문이 복수의 일본 정부 관계자를 인용해 19일 보도했습니다.

일본과 타이완 외교 관계의 창구 역할을 하는 기관들은 지난해 12월 18일 ‘출입국 관리 관련 사항에 관한 정보 공유 협력 각서’ 체결에 합의했습니다.

일본은 각서를 토대로 타이완에서 일본 입국을 희망하는 외국인에 대한 정보를 타이완 측으로부터 제공받게 됩니다.

이 각서는 중국의 타이완 침공 등 유사시에 중국 공작원이나 테러리스트들이 혼란을 틈타 타이완에서 일본으로 입국하는 것을 저지하고 일본 내 파괴 공작을 미연에 방지하려는 의도로 체결됐습니다.

요미우리는 “지난해 10월 기준으로 타이완에는 약 2만1,700명의 일본인이 있는데, 타이완 유사시에는 많은 일본인이 대피하고 현지 타이완인과 외국인들도 일본에 올 수 있다”며 입국자 급증으로 정보 관리가 힘들어질 수 있다고 전했습니다.

[사진 출처 : EPA=연합뉴스]
박석호
박석호 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

한덕수 전 국무총리, 피의자 신분 특검 출석

한덕수 전 국무총리, 피의자 신분 특검 출석
[영상] ‘진술 거부 398회’ 임성근…“횟수 아닌 질문·답변 행간 살펴달라”

[영상] ‘진술 거부 398회’ 임성근…“횟수 아닌 질문·답변 행간 살펴달라”
‘미아동 마트 흉기난동’ 김성진 <br>1심 무기징역 선고

‘미아동 마트 흉기난동’ 김성진 1심 무기징역 선고
경찰·노동부, ‘천공기 끼임 사고’ 포스코이앤씨 압수수색

경찰·노동부, ‘천공기 끼임 사고’ 포스코이앤씨 압수수색
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.