인천 석남동 도로서 땅꺼짐으로 청소차 뒷바퀴 빠져

어제(18일) 오후 3시 20분쯤 인천시 서구 석남동의 도로에서 폭 5m, 깊이 2.5m 규모의 땅 꺼짐이 발생했습니다.



이 사고로 5톤짜리 청소 차량 뒷바퀴가 지반이 침하한 도로에 빠졌지만, 다친 사람은 없었습니다.



관할 구청은 도로 지반 아래 배관을 확인하는 등 자세한 사고 원인을 파악하고 있으며, 오늘 복구 작업을 진행하고 있습니다.



[사진 출처 : 인천소방본부 제공]



