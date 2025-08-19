젤렌스키 “우크라이나 안전보장 세부 내용, 열흘 내 마련될 것”

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 전쟁 종식을 위해 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 직접 양자 회담을 할 준비가 됐다고 현지 시각 18일 밝혔습니다.



로이터와 AFP통신 등에 따르면 젤렌스키 대통령은 이날 백악관 다자회담 이후 열린 기자회견에서 "우크라이나와 러시아는 어떠한 조건도 없이 만나야 한다"며 이같이 말했습니다.



젤렌스키 대통령은 "양자 회담의 조건으로 휴전을 요구하면 러시아는 우리가 협상을 방해한다고 비난할 것"이라며 추가 협상 조건으로 휴전을 요구하지 않겠다는 뜻을 밝혔습니다.



아울러 "트럼프 대통령과 영토 문제에 대해 장시간 논의했다"며 "영토 문제는 러시아와 우크라이나가 함께 결정할 사안이며, 회담의 정확한 날짜는 정해지지 않았다"고 덧붙였습니다.



또한 우크라이나 안전보장에 대해 젤렌스키 대통령은 "미국이 안전보장의 일원으로 참여하고 이를 조율하는 데에 도움을 주겠다는 중요한 신호를 받았다"며 "안전보장 세부 사항은 10일 이내에 마련돼 문서로 공식화될 것"이라고 말했습니다.



이어 "안전보장의 일환으로 900억 달러 규모의 군사 지원 패키지를 원한다"며 전투기, 방공 시스템 등을 포함하는 미국산 무기 구매를 미국에 제안했다고 전했습니다.



젤렌스키 대통령은 "푸틴 대통령과 트럼프 대통령의 전화 통화에서 러시아가 먼저 우크라이나와의 양자 회담을 제안했고 이어 3자 회담을 하자고 했다"며 "미국은 가능한 한 조속히 3자 회담을 열자고 제안했다"고 설명했습니다.



러시아와 우크라이나 정상회담이 실현되면 2022년 2월 러시아의 우크라이나 전면 침공 이후 전쟁 두 당사국의 정상 간 첫 회담이 됩니다.



[사진 출처 : AP=연합뉴스]



