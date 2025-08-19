930뉴스

독일, “저희도 휴가 가요!” 저소득층 가족 휴가 지원

입력 2025.08.19 (09:46) 수정 2025.08.19 (09:52)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

코스피 3,156.95 코스닥 790.67

코스피 3,156.95 코스닥 790.67
일본, 퇴직하고 관광지로 간 중장년들…이유는?

일본, 퇴직하고 관광지로 간 중장년들…이유는?

다음
[앵커]

독일에서는 형편이 어려운 가정에 휴가 프로그램을 제공하는 지자체들이 늘고 있습니다.

[리포트]

아이들이 처음으로 활 쏘기 체험을 하고, 동물들을 보살피며 여유 시간을 보내고 있습니다.

[비니프레트 : "우리 식구가 이곳에 모두 함께 와서 시간을 보낼 수 있어서 좋아요."]

빠듯한 살림살이와 육아에 지쳤던 부모들도 느긋하게 낮잠을 자고 춤도 배우며 재충전의 시간을 갖습니다.

[사라 : "다른 일에 신경 쓰지 않아도 되니 정말 좋습니다. 계획을 세울 필요도 없고, 물건 구입하러 나가지 않아도 되고요."]

모처럼 온 식구가 함께 한 시간, 어른 아이 할 것 없이 웃음이 떠나질 않습니다.

독일 튀링겐주가 저소득층을 대상으로 실시하는 '모두를 위한 휴가'라는 이름의 프로그램입니다.

오래된 성을 개조한 숙소나 농장 등 9곳의 휴양지에서 최대 일주일 동안 머물 수 있고, 아이와 부모 모두가 즐길 수 있는 다양한 체험이 준비돼 있습니다.

숙박과 식비의 최대 80%를 주정부가 지원해 줘 경제적인 부담도 크게 줄였습니다.

라인란트팔츠주 등 다른 연방 주에서도 비슷한 프로그램을 운영하며 저소득층 가정이 저예산으로도 재충전할 수 있도록 돕고 있습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 독일, “저희도 휴가 가요!” 저소득층 가족 휴가 지원
    • 입력 2025-08-19 09:46:21
    • 수정2025-08-19 09:52:31
    930뉴스
[앵커]

독일에서는 형편이 어려운 가정에 휴가 프로그램을 제공하는 지자체들이 늘고 있습니다.

[리포트]

아이들이 처음으로 활 쏘기 체험을 하고, 동물들을 보살피며 여유 시간을 보내고 있습니다.

[비니프레트 : "우리 식구가 이곳에 모두 함께 와서 시간을 보낼 수 있어서 좋아요."]

빠듯한 살림살이와 육아에 지쳤던 부모들도 느긋하게 낮잠을 자고 춤도 배우며 재충전의 시간을 갖습니다.

[사라 : "다른 일에 신경 쓰지 않아도 되니 정말 좋습니다. 계획을 세울 필요도 없고, 물건 구입하러 나가지 않아도 되고요."]

모처럼 온 식구가 함께 한 시간, 어른 아이 할 것 없이 웃음이 떠나질 않습니다.

독일 튀링겐주가 저소득층을 대상으로 실시하는 '모두를 위한 휴가'라는 이름의 프로그램입니다.

오래된 성을 개조한 숙소나 농장 등 9곳의 휴양지에서 최대 일주일 동안 머물 수 있고, 아이와 부모 모두가 즐길 수 있는 다양한 체험이 준비돼 있습니다.

숙박과 식비의 최대 80%를 주정부가 지원해 줘 경제적인 부담도 크게 줄였습니다.

라인란트팔츠주 등 다른 연방 주에서도 비슷한 프로그램을 운영하며 저소득층 가정이 저예산으로도 재충전할 수 있도록 돕고 있습니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

한덕수 전 국무총리, 피의자 신분 특검 출석

한덕수 전 국무총리, 피의자 신분 특검 출석
[영상] ‘진술 거부 398회’ 임성근…“횟수 아닌 질문·답변 행간 살펴달라”

[영상] ‘진술 거부 398회’ 임성근…“횟수 아닌 질문·답변 행간 살펴달라”
‘미아동 마트 흉기난동’ 김성진 <br>1심 무기징역 선고

‘미아동 마트 흉기난동’ 김성진 1심 무기징역 선고
“암 환자들의 ‘가방 항암’ 들어봤나? 피해자는 국민”

“암 환자들의 ‘가방 항암’ 들어봤나? 피해자는 국민”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.