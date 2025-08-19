덕수궁 테라스에서 즐기는 커피…다음 달 10일부터 ‘밤의 석조전’

덕수궁에 세워진 근대 건축물인 석조전을 다채롭게 즐길 수 있는 문화 행사가 열립니다.



국가유산청 궁능유적본부와 국가유산진흥원은 다음 달 10일부터 10월 26일까지 매주 수요일부터 일요일 사이에 ‘덕수궁 밤의 석조전’ 행사를 운영한다고 오늘(19일) 밝혔습니다.



해설사의 설명을 들으며 석조전 내부를 둘러본 뒤, 2층 테라스에서 야경을 볼 수 있습니다. 과거 ‘가배차’ 또는 ‘가비차’, ‘양탕국’으로 불렸던 커피와 후식도 맛볼 수 있습니다.



1층 접견실에서는 대한제국 황실을 배경으로 한 창작 뮤지컬 공연이 펼쳐집니다. 개화기 소품을 착용한 뒤 즉석 사진인 ‘인생궁(宮)컷’을 촬영할 수도 있습니다.





행사는 추첨제로 진행되는데, 내일(20일) 오후 2시부터 26일까지 티켓링크에서 응모한 뒤, 당첨되면 원하는 날짜와 회차를 선택해서 예매하면 됩니다.



계정 당 한 번만 응모할 수 있고, 회당 정원은 18명이며 하루 54명이 참여할 수 있습니다.



만 65세 이상, 장애인, 국가유공자 등은 전화(☎ 1588-7890)로도 예매할 수 있습니다.



궁능유적본부 관계자는 “하반기 행사에는 모두 1,890명이 참여할 수 있다”며 “대한제국의 황궁인 덕수궁의 역사를 이해하는 기회가 되길 바란다”고 말했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 국가유산청 궁능유적본부 제공]



