EU, 6월 대미 수출 10% 급감

지난 6월 유럽연합(EU)의 미국에 대한 수출이 지난해 같은 기간보다 10%가량 줄며 감소세를 이어간 것으로 나타났습니다.



월스트리트저널(WSJ)은 EU 통계기구인 유로스타트 자료를 인용해, EU 27개 회원국의 6월 대미 수출이 2023년 말 이후 최저 수준인 400억유로(약 64조8천억원)를 기록했다고 현지시각 18일 보도했습니다.



미국은 EU의 최대 무역 상대국으로, 지난 3월에는 트럼프 행정부의 관세 부과 발표를 앞두고 미리 물품을 비축하려는 움직임이 일어나면서 EU의 대미 수출이 720억 유로로 크게 늘었다가 4월에 다시 급감했습니다.



지난달 말 미국과 EU는 미국에 수출되는 EU 제품에 대한 15% 관세율에 합의한 바 있습니다.



무역합의 세부 사항은 아직 조율 중이며 공동성명서가 곧 발표될 것이라고 올로프 길 EU 집행위원회 무역 대변인이 지난주 밝혔습니다.



EU는 지난 4월 트럼프 대통령이 상호관세 부과 계획을 발표했을 때 보복 조치를 마련했다가 이를 6개월간 유예했기 때문에 적어도 당분간은 미국산 수입품에 보복 관세를 적용하지 않을 전망입니다.



[사진 출처 : EPA=연합뉴스]



