‘모자 사망’ 아파트 화재 감식…“방 안에서 배터리 발견”

입력 2025.08.19 (09:51) 수정 2025.08.19 (09:57)

[앵커]

20대 아들과 60대 어머니의 목숨을 앗아간 서울 마포의 아파트 화재 현장에서 합동 감식이 진행됐습니다.

화재 현장에선 전동 스쿠터 배터리가 발견됐는데요.

유족은 충전 중이던 이 배터리가 폭발하면서 불이 났다고 말했습니다.

추재훈 기자입니다.

[리포트]

아파트 외벽이 시커멓게 그을렸습니다.

복도는 재로 뒤덮였고, 집기들은 형체를 알아보기 어렵게 모두 타버렸습니다.

14층에서 시작돼 순식간에 번진 아파트 화재.

20대 아들과 60대 어머니가 숨졌고, 아버지를 비롯해 아파트 주민 10여 명이 다쳤습니다.

[이웃 주민/음성 변조 : "'펑'하고 터지는데 그 소리가 듣도 보도 못한 큰 소리였어요. 번개 치듯이 '번쩍'하면서…."]

사고 다음날 오전, 경찰과 소방 등 관계 당국이 원인을 밝히기 위해 합동 현장 감식에 나섰습니다.

화재 현장에 있었던 유족은 '방에서 충전하던 전동 스쿠터용 배터리가 폭발하면서 불이 시작됐다'고 진술했습니다.

현장에서도 배터리가 발견됐습니다.

소방은 다만 아직까진 화재 원인을 단정 지을 수 없다며 선을 그었습니다.

[이승재/마포소방서 재난안전조사팀장 : "배터리팩은 방에 있었습니다. 지금은 (감식) 결과가 나오지 않은 상황이기 때문에 좀 더 저희가 신중하게 접근할 필요가 있어서…."]

지난주 서울대학교 실습실에서도 무선조종자동차에 들어가는 리튬이온 배터리를 충전하다 불이 나는 등, 충전 중인 배터리에서 화재가 시작되는 사고가 잇따르고 있습니다.

소방 당국은 감식 결과를 바탕으로 정확한 화재 원인을 밝혀낼 예정입니다.

KBS 뉴스 추재훈입니다.

촬영기자:서원철/영상편집:서윤지/화면제공:시청자 박준엽

공지·정정

