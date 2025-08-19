문화

봉준호 초기작 ‘지리멸렬’ 27일 개봉…“지도층 위선 풍자”

입력 2025.08.19 (09:53) 수정 2025.08.19 (09:54)

봉준호 감독의 한국영화아카데미(KAFA) 11기 졸업작품인 1994년 작 ‘지리멸렬’이 오는 27일 개봉합니다.

메가박스는 단편영화 브랜드 ‘짧은영화’를 선보이는데, 그 첫 상영작으로 봉 감독의 초기작 ‘지리멸렬’을 단독 개봉한다고 밝혔습니다.

‘지리멸렬’은 사회 지도층의 위선과 민낯을 풍자와 유머로 풀어낸 30분 길이의 옴니버스 형식 단편영화입니다.

메가박스는 ‘지리멸렬’을 시작으로 거장 감독의 초창기 작품들과 영화제 수상작, 신인 감독의 독창적인 단편영화를 매달 한 편씩 선정해 극장 개봉할 예정입니다.

