K팝 플랫폼 엠넷플러스, ‘보플 2’ 업고 일사용자 146만 명 돌파

CJ ENM의 K팝 콘텐츠 플랫폼 엠넷플러스(Mnet Plus)가 오디션 프로그램 ‘보이즈 2 플래닛’의 인기에 힘입어 일간 활성 사용자 수(DAU) 146만 명을 돌파했습니다.



엠넷플러스는 엠넷의 오리지널 지식재산권(IP)을 비롯해 케이콘, 마마 어워즈 등 CJ ENM의 다양한 콘텐츠를 즐길 수 있는 플랫폼입니다.



특히 최근 방송 중인 인기 오디션 ‘보이즈 2 플래닛’ 투표를 엠넷플러스에서 진행해 앱 인기가 급상승했습니다.



‘보이즈 2 플래닛’ 콘텐츠 누적 조회 수는 지난 17일 기준 3천500만 회(라이브 및 클립 합산)를 넘어섰고, 글로벌 투표 참여자 수는 196만 명으로 전 시즌 대비 200% 증가했습니다.



5회 방송 실시간 스트리밍은 전주 대비 55% 이상 증가해 자체 최고 기록을 경신했습니다.



엠넷플러스 측은 “데뷔조 선발을 좌우하는 생존 투표부터 참가자 서포트와 미션곡 매칭까지 팬 참여가 필수인 만큼, 엠넷플러스는 투표 어뷰징(부정행위) 방지를 위해 디지털 핑거 프린팅 기술을 도입하고 실시간 보안관제를 운용해 공정성을 확보했다”며 “수백만 명이 동시에 몰려도 안정적인 운영을 보여준 투표 시스템이 플랫폼 신뢰도를 높였다”고 말했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / CJ ENM 제공]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!