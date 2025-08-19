조국, 어제 조국혁신당에 복당 신청

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

광복절 특사로 사면된 조국 전 조국혁신당 대표가 어제(18일) 복당을 신청했습니다.



조국혁신당은 오늘(19일) 취재진에 "조국 전 대표가 어제 일과시간 후 중앙당에 복당 원서를 접수했다"고 밝혔습니다.



혁신당은 "중앙당 당원자격심사위원회가 신속히 관련 절차를 진행할 예정"이라고 알렸습니다.



조국 전 대표는 지난해 12월 대법원 유죄 확정판결 이후 혁신당을 탈당했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



