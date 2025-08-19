이창용 “대내외 불확실성 여전…내수는 회복세”

이창용 한국은행 총재가 대내외 불확실성이 여전히 높은 만큼 경기와 물가, 금융안정 상황 등을 면밀히 점검하면서 기준금리를 결정하겠다고 밝혔습니다.



이 총재는 오늘(19일) 국회 기획재정위원회 한국은행 업무보고에 나와 “우리 경제 상황을 종합적으로 고려해 지난해 10월 이후 기준금리를 네 차례에 걸쳐 총 100bp 인하했으며, 이 과정에서 가계부채와 환율 등의 리스크를 함께 점검하면서 금리인하의 속도를 조절했다”고 말했습니다.



이 총재는 우리 경제에 대해 “올해 초까지 성장세가 부진했지만 2분기 들어 경제심리 개선 등으로 성장률이 반등했으며, 하반기에도 추경 집행 등으로 내수를 중심으로 회복세를 이어갈 것으로 예상된다”고 진단했습니다.



다만 “중국 등 주요국과 미국의 무역협상 전개 양상, 내수 회복 속도 등과 관련한 성장경로의 불확실성은 여전히 높은 상황”이라고 덧붙였습니다.



물가에 대해서는 “기상여건 악화로 농축수산물 가격이 다소 불안한 모습을 나타낼 수 있겠지만 국제유가의 안정세, 낮은 수요 압력 등으로 소비자물가 상승률이 2% 내외에서 안정적인 흐름을 이어갈 것으로 전망된다”고 했습니다.



또, “금융 안정 측면에서는 국내 금융시스템이 전반적으로 안정적인 모습을 유지하고 있지만 지방 건설‧부동산 경기 부진, 자영업자 등 취약 차주의 채무상환 부담 누적 등으로 대출 연체율이 상승세를 보이고 있다”고 말했습니다.



이어 “과열 양상을 보였던 수도권 주택시장과 가계부채 증가세가 6.27 대책 이후 다소 진정되는 모습이지만 서울 일부 지역에서는 여전히 높은 주택 가격 상승세가 이어지고 있어 추세적인 안정 여부는 좀 더 지켜볼 필요가 있다”고 짚었습니다.



또한 “외환시장에서는 원/달러 환율이 1,300원대 중후반에서 상당폭 등락하는 등 높은 변동성이 지속되고 있는 상황”이라고 설명했습니다.



이 총재는 또 “경제의 디지털 전환 가속화에 대응해, 보다 안정적이고 효율적인 미래 디지털 지급수단 생태계 구축을 위해 다각적인 노력을 기울이고 있다”고도 했습니다.



올해 2분기에는 건설투자 감소세가 지속됨에도 소비가 개선되고 수출도 증가하면서 성장률이 마이너스에서 0.6%로 반등했습니다.



헌국은행은 연간 성장률은 5월 전망(0.8%)에 비해 상방리스크가 다소 확대됐지만 중국 등 주요국 관세와 반도체 품목관세 향방, 건설투자 회복 시점·속도 등과 관련한 전망의 불확실성이 큰 상황이라고 진단했습니다.



지난달 31일 관세협상 결과 상호관세 10%에서 15%로 높아졌지만 대미 수출 비중이 높은 자동차 관세 인하는 기존 25%에서 15%로 낮아짐에 따라 우리나라 평균 관세율은 5월 전망 당시와 유사한 수준이라고 한국은행은 평가했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



