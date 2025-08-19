정치

민주, 한덕수 향해 “헌정 파괴 총리…법과 역사 앞에 세워야”

입력 2025.08.19 (10:16) 수정 2025.08.19 (10:20)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

더불어민주당은 12·3 비상계엄과 관련해 내란 혐의 피의자 신분으로 특검에 출석한 한덕수 전 총리를 향해 “법과 역사 앞에 반드시 세울 것”이라고 경고했습니다.

김병기 원내대표는 오늘(19일) 국회에서 열린 원내대책회의에서 “헌정을 파괴한 총리, 민생을 외면한 권한대행, 권력에 집착한 정치인, 이것이 한덕수의 진짜 모습”이라며 이같이 말했습니다.

김 원내대표는 “한 전 총리는 윤석열의 계엄 선포를 정당화하기 위해 허위 선포문을 작성하고 서명한 혐의를 받고 있다”며 “관련 문서를 은폐, 폐기한 정황도 드러났다”고 지적했습니다.

이어 “그럼에도 국회와 헌법재판소에서는 마치 자신이 계엄과 무관한 듯 거짓된 태도로 일관했다”며 “대통령 권한대행 시절에는 국회가 통과시킨 민생개혁법안에 거부권을 행사하며 국민의 뜻을 외면했다”고 비판했습니다.

또 “더 나아가 대선 후보 교체를 시도하며 대권까지 넘봤다”며 “이제야 모든 퍼즐이 맞춰지고 있다. 윤석열이 끝까지 버티며 무사 복귀를 자신했던 이유, 그 뒤에는 한덕수라는 방패막이가 있었던 것”이라고 밝혔습니다.

김 원내대표는 “다른 내란 공범들 역시 다르지 않을 것”이라며 “민주당은 한덕수, 이상민을 비롯한 내란 공범 전원을 끝까지 추적해서 법과 역사 앞에 반드시 세울 것”이라고 강조했습니다.

그러면서 “수백 개의 신고센터를 설치하고 수백 개의 법을 고쳐서라도 내란 종식을 반드시 이뤄내겠다”고 덧붙였습니다.

박상혁 원내소통수석부대표는 특검의 압수수색을 저지하고 있는 국민의힘을 향해 “대응이 정말 민망할 지경”이라며 “이것이야말로 내로남불의 전형”이라고 비판했습니다.

박 원내수석부대표는 “특검을 거부하는 자가 범인이라던 윤석열 씨가 속옷 차림으로 체포영장 집행에 저항하고, 그 부인 김건희 씨는 진술 거부를 이어가며 국민들을 더욱 고통스럽게 만들고 있다”고 꼬집었습니다.

아울러 “국민의힘은 우리 더불어민주당이 손을 내밀어서 악수를 청하지 않는다고 투정 부리지 말고 그 이전에 정정당당하게 특검의 수사에 임하고 책임을 다하기 바란다”고 촉구했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 민주, 한덕수 향해 “헌정 파괴 총리…법과 역사 앞에 세워야”
    • 입력 2025-08-19 10:16:31
    • 수정2025-08-19 10:20:21
    정치
더불어민주당은 12·3 비상계엄과 관련해 내란 혐의 피의자 신분으로 특검에 출석한 한덕수 전 총리를 향해 “법과 역사 앞에 반드시 세울 것”이라고 경고했습니다.

김병기 원내대표는 오늘(19일) 국회에서 열린 원내대책회의에서 “헌정을 파괴한 총리, 민생을 외면한 권한대행, 권력에 집착한 정치인, 이것이 한덕수의 진짜 모습”이라며 이같이 말했습니다.

김 원내대표는 “한 전 총리는 윤석열의 계엄 선포를 정당화하기 위해 허위 선포문을 작성하고 서명한 혐의를 받고 있다”며 “관련 문서를 은폐, 폐기한 정황도 드러났다”고 지적했습니다.

이어 “그럼에도 국회와 헌법재판소에서는 마치 자신이 계엄과 무관한 듯 거짓된 태도로 일관했다”며 “대통령 권한대행 시절에는 국회가 통과시킨 민생개혁법안에 거부권을 행사하며 국민의 뜻을 외면했다”고 비판했습니다.

또 “더 나아가 대선 후보 교체를 시도하며 대권까지 넘봤다”며 “이제야 모든 퍼즐이 맞춰지고 있다. 윤석열이 끝까지 버티며 무사 복귀를 자신했던 이유, 그 뒤에는 한덕수라는 방패막이가 있었던 것”이라고 밝혔습니다.

김 원내대표는 “다른 내란 공범들 역시 다르지 않을 것”이라며 “민주당은 한덕수, 이상민을 비롯한 내란 공범 전원을 끝까지 추적해서 법과 역사 앞에 반드시 세울 것”이라고 강조했습니다.

그러면서 “수백 개의 신고센터를 설치하고 수백 개의 법을 고쳐서라도 내란 종식을 반드시 이뤄내겠다”고 덧붙였습니다.

박상혁 원내소통수석부대표는 특검의 압수수색을 저지하고 있는 국민의힘을 향해 “대응이 정말 민망할 지경”이라며 “이것이야말로 내로남불의 전형”이라고 비판했습니다.

박 원내수석부대표는 “특검을 거부하는 자가 범인이라던 윤석열 씨가 속옷 차림으로 체포영장 집행에 저항하고, 그 부인 김건희 씨는 진술 거부를 이어가며 국민들을 더욱 고통스럽게 만들고 있다”고 꼬집었습니다.

아울러 “국민의힘은 우리 더불어민주당이 손을 내밀어서 악수를 청하지 않는다고 투정 부리지 말고 그 이전에 정정당당하게 특검의 수사에 임하고 책임을 다하기 바란다”고 촉구했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
최유경
최유경 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

한덕수 전 국무총리, 피의자 신분 특검 출석

한덕수 전 국무총리, 피의자 신분 특검 출석
[영상] ‘진술 거부 398회’ 임성근…“횟수 아닌 질문·답변 행간 살펴달라”

[영상] ‘진술 거부 398회’ 임성근…“횟수 아닌 질문·답변 행간 살펴달라”
‘미아동 마트 흉기난동’ 김성진 <br>1심 무기징역 선고

‘미아동 마트 흉기난동’ 김성진 1심 무기징역 선고
“암 환자들의 ‘가방 항암’ 들어봤나? 피해자는 국민”

“암 환자들의 ‘가방 항암’ 들어봤나? 피해자는 국민”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.