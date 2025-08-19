국제

구글, 미 테네시주에 SMR 건설…2030년부터 데이터센터 전력 공급

입력 2025.08.19 (10:16) 수정 2025.08.19 (10:19)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

구글은 원전 기업 카이로스 파워(Kairos Power)와 미국 테네시주에 첨단 원자력 발전소를 건설하기로 했다고 현지 시각 18일 밝혔습니다.

이는 구글이 소형 모듈 원자로(SMR)에서 전력을 구매하기로 지난해 체결한 협약의 첫 번째 프로젝트로, 이 발전소는 2030년부터 미국 남동부에 있는 구글 데이터센터에 전력을 공급할 예정입니다.

구글은 지난해 10월 카이로스 파워가 향후 가동하는 SMR의 에너지를 구매하는 계약을 체결했다고 발표한 바 있습니다.

테네시주에 들어서는 원전은 최대 35만가구에 전력을 공급할 수 있는 500MW(메가와트)의 첨단 원자력 발전 용량을 지원하며, 카이로스 파워가 개발합니다.

구글의 글로벌 데이터 센터 에너지 책임자인 아만다 피터슨 코리오는 “성장하는 디지털 경제의 수요를 충족시키는 동시에 전력망에 탄소 없는 안정적인 전력을 공급할 수 있도록 도울 것”이라고 말했습니다.

미국 주요 대형 기술 기업들은 AI 경쟁이 치열해지면서 데이터 센터 구동에 필요한 막대한 전력 공급 에너지원 중 하나로 SMR에 주목하고 있습니다.

아마존은 지난해 10월 버지니아주 에너지 기업인 도미니언 에너지와 SMR 개발을 위한 계약을 체결했으며, 또 다른 에너지 기업인 노스웨스트의 4개 SMR 건설 사업을 지원하기로 했습니다.

마이크로소프트(MS)는 창업자 빌 게이츠가 일찌감치 2008년 SMR 개발사 테라파워를 설립했으며, 챗GPT 개발사 오픈AI 최고경영자(CEO)는 2027년 원전 가동을 목표로 하는 SMR 기업 오클로에 투자했습니다.

[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 구글, 미 테네시주에 SMR 건설…2030년부터 데이터센터 전력 공급
    • 입력 2025-08-19 10:16:31
    • 수정2025-08-19 10:19:56
    국제
구글은 원전 기업 카이로스 파워(Kairos Power)와 미국 테네시주에 첨단 원자력 발전소를 건설하기로 했다고 현지 시각 18일 밝혔습니다.

이는 구글이 소형 모듈 원자로(SMR)에서 전력을 구매하기로 지난해 체결한 협약의 첫 번째 프로젝트로, 이 발전소는 2030년부터 미국 남동부에 있는 구글 데이터센터에 전력을 공급할 예정입니다.

구글은 지난해 10월 카이로스 파워가 향후 가동하는 SMR의 에너지를 구매하는 계약을 체결했다고 발표한 바 있습니다.

테네시주에 들어서는 원전은 최대 35만가구에 전력을 공급할 수 있는 500MW(메가와트)의 첨단 원자력 발전 용량을 지원하며, 카이로스 파워가 개발합니다.

구글의 글로벌 데이터 센터 에너지 책임자인 아만다 피터슨 코리오는 “성장하는 디지털 경제의 수요를 충족시키는 동시에 전력망에 탄소 없는 안정적인 전력을 공급할 수 있도록 도울 것”이라고 말했습니다.

미국 주요 대형 기술 기업들은 AI 경쟁이 치열해지면서 데이터 센터 구동에 필요한 막대한 전력 공급 에너지원 중 하나로 SMR에 주목하고 있습니다.

아마존은 지난해 10월 버지니아주 에너지 기업인 도미니언 에너지와 SMR 개발을 위한 계약을 체결했으며, 또 다른 에너지 기업인 노스웨스트의 4개 SMR 건설 사업을 지원하기로 했습니다.

마이크로소프트(MS)는 창업자 빌 게이츠가 일찌감치 2008년 SMR 개발사 테라파워를 설립했으며, 챗GPT 개발사 오픈AI 최고경영자(CEO)는 2027년 원전 가동을 목표로 하는 SMR 기업 오클로에 투자했습니다.

[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]
박석호
박석호 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

한덕수 전 국무총리, 피의자 신분 특검 출석

한덕수 전 국무총리, 피의자 신분 특검 출석
[영상] ‘진술 거부 398회’ 임성근…“횟수 아닌 질문·답변 행간 살펴달라”

[영상] ‘진술 거부 398회’ 임성근…“횟수 아닌 질문·답변 행간 살펴달라”
‘미아동 마트 흉기난동’ 김성진 <br>1심 무기징역 선고

‘미아동 마트 흉기난동’ 김성진 1심 무기징역 선고
“암 환자들의 ‘가방 항암’ 들어봤나? 피해자는 국민”

“암 환자들의 ‘가방 항암’ 들어봤나? 피해자는 국민”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.