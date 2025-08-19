구글, 미 테네시주에 SMR 건설…2030년부터 데이터센터 전력 공급

구글은 원전 기업 카이로스 파워(Kairos Power)와 미국 테네시주에 첨단 원자력 발전소를 건설하기로 했다고 현지 시각 18일 밝혔습니다.



이는 구글이 소형 모듈 원자로(SMR)에서 전력을 구매하기로 지난해 체결한 협약의 첫 번째 프로젝트로, 이 발전소는 2030년부터 미국 남동부에 있는 구글 데이터센터에 전력을 공급할 예정입니다.



구글은 지난해 10월 카이로스 파워가 향후 가동하는 SMR의 에너지를 구매하는 계약을 체결했다고 발표한 바 있습니다.



테네시주에 들어서는 원전은 최대 35만가구에 전력을 공급할 수 있는 500MW(메가와트)의 첨단 원자력 발전 용량을 지원하며, 카이로스 파워가 개발합니다.



구글의 글로벌 데이터 센터 에너지 책임자인 아만다 피터슨 코리오는 “성장하는 디지털 경제의 수요를 충족시키는 동시에 전력망에 탄소 없는 안정적인 전력을 공급할 수 있도록 도울 것”이라고 말했습니다.



미국 주요 대형 기술 기업들은 AI 경쟁이 치열해지면서 데이터 센터 구동에 필요한 막대한 전력 공급 에너지원 중 하나로 SMR에 주목하고 있습니다.



아마존은 지난해 10월 버지니아주 에너지 기업인 도미니언 에너지와 SMR 개발을 위한 계약을 체결했으며, 또 다른 에너지 기업인 노스웨스트의 4개 SMR 건설 사업을 지원하기로 했습니다.



마이크로소프트(MS)는 창업자 빌 게이츠가 일찌감치 2008년 SMR 개발사 테라파워를 설립했으며, 챗GPT 개발사 오픈AI 최고경영자(CEO)는 2027년 원전 가동을 목표로 하는 SMR 기업 오클로에 투자했습니다.



[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!