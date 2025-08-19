사회

‘미아동 마트 흉기난동’ 김성진 1심 무기징역 선고

입력 2025.08.19 (10:21) 수정 2025.08.19 (11:24)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

서울 강북구 미아동의 한 마트에서 흉기 난동을 벌여 60대 여성을 살해한 김성진이 1심에서 무기징역을 선고받았습니다.

서울북부지법 형사합의13부는 오늘(19일) 살인 등의 혐의로 구속기소 된 김 씨에게 무기징역을 선고하고 30년간 위치추적 전자장치 부착을 명령했습니다.

재판부는 “우리 사회의 구성원들이 도심 한복판에서 아무런 이유 없이 살인 범행의 대상이 될 수 있다는 공포와 불안감에 휩싸이게 했다”며 “크나큰 정신적 고통을 받은 유족들이 이 사건으로 인한 상처를 치유하고 평온한 일상으로 복귀할 수 있을지 가늠하기 어렵다”고 밝혔습니다.

다만 “범행 결의 자체는 환청 등에 시달리던 중 충동적으로 이루어진 것으로 보일 여지가 있다”며 “다른 피해자에게는 살인 범행을 스스로 중지한 부분을 고려해야 한다”고 양형 이유를 설명했습니다.

또 “피고인을 사형에 처하는 것이 책임의 정도와 형벌의 목적에 비추어 누구라도 그것이 정당하다고 인정할 만한 특별한 사정이 존재한다고 단정하기 어렵다”고 덧붙였습니다.

김 씨는 지난 4월 22일 미아동의 한 마트에서 진열된 흉기로 일면식이 없는 60대 여성을 살해한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.

김 씨는 40대 여성 1명을 살해하려다 미수에 그친 혐의도 함께 받고 있습니다.

앞서 검찰은 지난 15일 결심 공판에서 “피고인에게 교화 가능성이나 인간성의 회복을 기대하기 어렵다”며 사형을 구형한 바 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 서울경찰청 제공]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘미아동 마트 흉기난동’ 김성진 1심 무기징역 선고
    • 입력 2025-08-19 10:21:08
    • 수정2025-08-19 11:24:13
    사회
서울 강북구 미아동의 한 마트에서 흉기 난동을 벌여 60대 여성을 살해한 김성진이 1심에서 무기징역을 선고받았습니다.

서울북부지법 형사합의13부는 오늘(19일) 살인 등의 혐의로 구속기소 된 김 씨에게 무기징역을 선고하고 30년간 위치추적 전자장치 부착을 명령했습니다.

재판부는 “우리 사회의 구성원들이 도심 한복판에서 아무런 이유 없이 살인 범행의 대상이 될 수 있다는 공포와 불안감에 휩싸이게 했다”며 “크나큰 정신적 고통을 받은 유족들이 이 사건으로 인한 상처를 치유하고 평온한 일상으로 복귀할 수 있을지 가늠하기 어렵다”고 밝혔습니다.

다만 “범행 결의 자체는 환청 등에 시달리던 중 충동적으로 이루어진 것으로 보일 여지가 있다”며 “다른 피해자에게는 살인 범행을 스스로 중지한 부분을 고려해야 한다”고 양형 이유를 설명했습니다.

또 “피고인을 사형에 처하는 것이 책임의 정도와 형벌의 목적에 비추어 누구라도 그것이 정당하다고 인정할 만한 특별한 사정이 존재한다고 단정하기 어렵다”고 덧붙였습니다.

김 씨는 지난 4월 22일 미아동의 한 마트에서 진열된 흉기로 일면식이 없는 60대 여성을 살해한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.

김 씨는 40대 여성 1명을 살해하려다 미수에 그친 혐의도 함께 받고 있습니다.

앞서 검찰은 지난 15일 결심 공판에서 “피고인에게 교화 가능성이나 인간성의 회복을 기대하기 어렵다”며 사형을 구형한 바 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 서울경찰청 제공]
신수빈
신수빈 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

한덕수 전 국무총리, 피의자 신분 특검 출석

한덕수 전 국무총리, 피의자 신분 특검 출석
[영상] ‘진술 거부 398회’ 임성근…“횟수 아닌 질문·답변 행간 살펴달라”

[영상] ‘진술 거부 398회’ 임성근…“횟수 아닌 질문·답변 행간 살펴달라”
‘미아동 마트 흉기난동’ 김성진 <br>1심 무기징역 선고

‘미아동 마트 흉기난동’ 김성진 1심 무기징역 선고
“암 환자들의 ‘가방 항암’ 들어봤나? 피해자는 국민”

“암 환자들의 ‘가방 항암’ 들어봤나? 피해자는 국민”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.