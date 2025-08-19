아침뉴스타임

첫 주미대사 강경화·주일대사 이혁 내정

입력 2025.08.19 (10:21) 수정 2025.08.19 (10:27)

"한미훈련 가장 적대적 의사표명…핵무장 급진적 확대"

“한미훈련 가장 적대적 의사표명…핵무장 급진적 확대”
트럼프, 젤렌스키 만나 "우크라 안전 보장"…"러·우 회담 조율 중"

트럼프, 젤렌스키 만나 “우크라 안전 보장”…“러·우 회담 조율 중”

이재명 대통령이 한미 정상회담과 한일 정상회담을 앞두고 주미·주일대사를 내정했습니다.

대통령실 등에 따르면 이 대통령은 강경화 전 외교부 장관을 주미대사로, 이혁 전 베트남대사를 주일대사로 각각 내정했습니다.

강경화 전 장관은 문재인 정부 초대 외교부 장관을 지냈고, 현재는 미국 뉴욕에 본부를 둔 아시아소사이어티 회장을 맡고 있습니다.

이혁 전 대사는 외무고시 13회 출신으로 주일본 공사와 외교부 아시아태평양국장, 주필리핀, 주베트남대사 등을 지냈습니다.

  첫 주미대사 강경화·주일대사 이혁 내정
    입력 2025-08-19 10:21:31
    수정2025-08-19 10:27:28
    아침뉴스타임
한덕수 전 국무총리, 피의자 신분 특검 출석

[영상] '진술 거부 398회' 임성근…"횟수 아닌 질문·답변 행간 살펴달라"

'미아동 마트 흉기난동' 김성진 1심 무기징역 선고

"암 환자들의 '가방 항암' 들어봤나? 피해자는 국민"

공지·정정

