현대백화점, 다음 달 도쿄 시부야에 첫 정규 점포 개점

현대백화점이 다음 달 일본 도쿄에 '더현대 글로벌'의 첫 정규 매장을 엽니다.



현대백화점은 다음 달 19일 일본 도쿄 시부야에 있는 쇼핑몰 '파르코' 4층에서 약 20평 규모의 리테일숍(소매 점포) 운영을 시작한다고 오늘(19일) 밝혔습니다.



이는 '더현대 글로벌'의 첫 정규 매장으로, 국내 백화점이 일본에 한시적 '팝업 스토어'가 아닌 정규 매장을 운영하는 건 이번이 처음입니다.



다음 달부터 한 달 동안은 국내 신진 의류 브랜드인 '트리밍버드' 제품을 판매할 예정이며, 한두 달 간격으로 판매 브랜드를 바꾸는 방식으로 운영됩니다.



현대백화점은 내년 상반기 도쿄 오모테산도 쇼핑 거리에 660제곱미터, 약 200평 규모의 대형 플래그십 스토어를 여는 등, 향후 5년 동안 일본에 모두 5개의 정규 매장을 열 계획입니다.



현대백화점은 보도자료에서 "지난해 5월부터 경쟁력 있는 국내 브랜드와 공급 계약을 맺고 해외 유수 리테일에서 매장을 운영하는 더현대 글로벌 사업을 전개 중"이라며 "일본 진출은 글로벌 사업을 확장하고 사업 모델을 고도화하기 위한 전략"이라고 밝혔습니다.



이어 "일본 사업 확대를 기반으로 대만과 홍콩 등으로 더현대 글로벌 사업 해외 확장을 본격화할 계획"이라며 "대만에서도 현지 리테일 기업과의 업무 협약을 통해 오는 10월부터 12월까지 국내 브랜드를 대거 소개하는 '더현대 글로벌' 팝업 스토어를 운영할 것"이라고 설명했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 현대백화점 제공]



