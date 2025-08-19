[아침뉴스타임 날씨] 열대야·폭염 계속…오후엔 내륙 곳곳 소나기

동영상 고정 취소

지금 보시는 것처럼 서울은 뭉게구름이 둥실 떠 있는 가운데 습도가 80퍼센트를 넘어 후텁지근한데요.



8월 하순으로 접어들고 있지만, 열대야와 폭염의 기세가 좀처럼 꺾이지 않고 있습니다.



밤사이 붉은 색으로 보이는 도심과 해안을 중심으로 열대야가 나타난 곳이 많습니다.



강릉은 최저기온 29.5도로 초열대야 수준의 밤더위를 겪었고, 서울도 나흘째 열대야가 이어졌습니다.



강원 일부를 제외한 전국에 폭염특보가 내려진 가운데 한낮엔 체감온도가 33도에서 35도 안팎까지 올라가겠습니다.



오늘은 오전까지 수도권과 강원 내륙 산지, 충남에 5에서 20밀리미터의 비가 내리는 곳이 있겠습니다.



또한, 오후부터는 대기 불안정으로 경기 동부와 강원 내륙, 충청 내륙, 남부 내륙과 제주도엔 소나기가 올 때가 있겠습니다.



비나 소나기가 내리는 지역엔 천둥, 번개가 치겠습니다.



내일까지 강원 영동과 경북 북동 산지, 경북 동해안엔 바람이 강하게 불겠습니다.



낮 기온은 서울이 31, 강릉 34, 청주와 대전 33, 광주와 대구, 포항 35도까지 올라가 무덥겠습니다.



바다의 물결은 모든 해상에서 0.5에서 2미터로 비교적 낮게 일겠습니다.



날씨 전해드렸습니다.



이설아 기상캐스터/그래픽:박혜령



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!