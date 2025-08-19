이 대통령, 오늘 미·일 순방 동행 기업인 간담회…“대미 투자계획 점검”

이재명 대통령은 오는 25일 한미 정상회담을 앞두고 재계 총수들과 만나 관세 협상 후속 대응 방안을 논의합니다.



대통령실은 오늘(19일) 오전 용산 대통령실에서 ‘미·일 순방 동행 경제단체 및 기업인 간담회’를 개최한다고 밝혔습니다.



한미 관세 협상에서 3,500억 달러 규모의 대미 투자펀드 조성에 나서기로 한 만큼, 이 대통령은 재계 총수들과 구체적인 후속 투자와 구매 계획을 점검할 예정입니다.



또, 미국 관세 부과에 따른 우리 기업의 애로 사항도 청취할 거로 보입니다.



간담회에는 류진 한국경제인협회장과 최태원 대한상공회의소 회장을 비롯해 이재용 삼성전자 회장, 장재훈 현대자동차그룹 부회장, 구광모 LG 회장, 김동관 한화그룹 부회장, 조원태 한진그룹 회장, 박지원 두산에너빌리티 회장, 서정진 셀트리온그룹 회장 등이 자리할 거로 전해졌습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



