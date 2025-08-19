정치

이 대통령, 오늘 미·일 순방 동행 기업인 간담회…“대미 투자계획 점검”

입력 2025.08.19 (10:30) 수정 2025.08.19 (10:31)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이재명 대통령은 오는 25일 한미 정상회담을 앞두고 재계 총수들과 만나 관세 협상 후속 대응 방안을 논의합니다.

대통령실은 오늘(19일) 오전 용산 대통령실에서 ‘미·일 순방 동행 경제단체 및 기업인 간담회’를 개최한다고 밝혔습니다.

한미 관세 협상에서 3,500억 달러 규모의 대미 투자펀드 조성에 나서기로 한 만큼, 이 대통령은 재계 총수들과 구체적인 후속 투자와 구매 계획을 점검할 예정입니다.

또, 미국 관세 부과에 따른 우리 기업의 애로 사항도 청취할 거로 보입니다.

간담회에는 류진 한국경제인협회장과 최태원 대한상공회의소 회장을 비롯해 이재용 삼성전자 회장, 장재훈 현대자동차그룹 부회장, 구광모 LG 회장, 김동관 한화그룹 부회장, 조원태 한진그룹 회장, 박지원 두산에너빌리티 회장, 서정진 셀트리온그룹 회장 등이 자리할 거로 전해졌습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 이 대통령, 오늘 미·일 순방 동행 기업인 간담회…“대미 투자계획 점검”
    • 입력 2025-08-19 10:30:31
    • 수정2025-08-19 10:31:23
    정치
이재명 대통령은 오는 25일 한미 정상회담을 앞두고 재계 총수들과 만나 관세 협상 후속 대응 방안을 논의합니다.

대통령실은 오늘(19일) 오전 용산 대통령실에서 ‘미·일 순방 동행 경제단체 및 기업인 간담회’를 개최한다고 밝혔습니다.

한미 관세 협상에서 3,500억 달러 규모의 대미 투자펀드 조성에 나서기로 한 만큼, 이 대통령은 재계 총수들과 구체적인 후속 투자와 구매 계획을 점검할 예정입니다.

또, 미국 관세 부과에 따른 우리 기업의 애로 사항도 청취할 거로 보입니다.

간담회에는 류진 한국경제인협회장과 최태원 대한상공회의소 회장을 비롯해 이재용 삼성전자 회장, 장재훈 현대자동차그룹 부회장, 구광모 LG 회장, 김동관 한화그룹 부회장, 조원태 한진그룹 회장, 박지원 두산에너빌리티 회장, 서정진 셀트리온그룹 회장 등이 자리할 거로 전해졌습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
이희연
이희연 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

한덕수 전 국무총리, 피의자 신분 특검 출석

한덕수 전 국무총리, 피의자 신분 특검 출석
[영상] ‘진술 거부 398회’ 임성근…“횟수 아닌 질문·답변 행간 살펴달라”

[영상] ‘진술 거부 398회’ 임성근…“횟수 아닌 질문·답변 행간 살펴달라”
‘미아동 마트 흉기난동’ 김성진 <br>1심 무기징역 선고

‘미아동 마트 흉기난동’ 김성진 1심 무기징역 선고
“암 환자들의 ‘가방 항암’ 들어봤나? 피해자는 국민”

“암 환자들의 ‘가방 항암’ 들어봤나? 피해자는 국민”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.