광주시교육청, 모레(21일)부터 수능시험 원서 접수

광주시교육청이 모레(21일) 오전 9시부터 9월 5일 오후 5시까지(주말 제외) 2026 대학수학능력시험 원서를 접수합니다.



원서 접수는 68개 고등학교(방송통신고 포함)와 6개 특수학교, 시교육청 원서접수처 등에서 할 수 있습니다.



광주지역 고3 재학생과 졸업생은 재학 중(출신)인 고교에서, 타 시·도 고교 졸업자·검정고시·시험편의제공대상자는 시교육청 원서접수처에 접수하면 됩니다.



올해 수능 시험일은 오는 11월 13일이며 수능 성적은 12월 5일 통지됩니다.



지난해 광주 지역 수능 지원자는 재학생 1만 1천 684명, 졸업생 4천 420명 등 총 1만 6천 846명이었고, 올해는 지난해보다 재학생이 1천 명 이상 늘고, 졸업생(재수생, 반수생 포함)도 다소 늘어날 것으로 예상됩니다.



