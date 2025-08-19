광주

광주시교육청, 모레(21일)부터 수능시험 원서 접수

입력 2025.08.19 (10:36)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

광주시교육청이 모레(21일) 오전 9시부터 9월 5일 오후 5시까지(주말 제외) 2026 대학수학능력시험 원서를 접수합니다.

원서 접수는 68개 고등학교(방송통신고 포함)와 6개 특수학교, 시교육청 원서접수처 등에서 할 수 있습니다.

광주지역 고3 재학생과 졸업생은 재학 중(출신)인 고교에서, 타 시·도 고교 졸업자·검정고시·시험편의제공대상자는 시교육청 원서접수처에 접수하면 됩니다.

올해 수능 시험일은 오는 11월 13일이며 수능 성적은 12월 5일 통지됩니다.

지난해 광주 지역 수능 지원자는 재학생 1만 1천 684명, 졸업생 4천 420명 등 총 1만 6천 846명이었고, 올해는 지난해보다 재학생이 1천 명 이상 늘고, 졸업생(재수생, 반수생 포함)도 다소 늘어날 것으로 예상됩니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 광주시교육청, 모레(21일)부터 수능시험 원서 접수
    • 입력 2025-08-19 10:36:54
    광주
광주시교육청이 모레(21일) 오전 9시부터 9월 5일 오후 5시까지(주말 제외) 2026 대학수학능력시험 원서를 접수합니다.

원서 접수는 68개 고등학교(방송통신고 포함)와 6개 특수학교, 시교육청 원서접수처 등에서 할 수 있습니다.

광주지역 고3 재학생과 졸업생은 재학 중(출신)인 고교에서, 타 시·도 고교 졸업자·검정고시·시험편의제공대상자는 시교육청 원서접수처에 접수하면 됩니다.

올해 수능 시험일은 오는 11월 13일이며 수능 성적은 12월 5일 통지됩니다.

지난해 광주 지역 수능 지원자는 재학생 1만 1천 684명, 졸업생 4천 420명 등 총 1만 6천 846명이었고, 올해는 지난해보다 재학생이 1천 명 이상 늘고, 졸업생(재수생, 반수생 포함)도 다소 늘어날 것으로 예상됩니다.
류성호
류성호 기자

이 기사가 좋으셨다면

광주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

한덕수 전 국무총리, 피의자 신분 특검 출석

한덕수 전 국무총리, 피의자 신분 특검 출석
[영상] ‘진술 거부 398회’ 임성근…“횟수 아닌 질문·답변 행간 살펴달라”

[영상] ‘진술 거부 398회’ 임성근…“횟수 아닌 질문·답변 행간 살펴달라”
‘미아동 마트 흉기난동’ 김성진 <br>1심 무기징역 선고

‘미아동 마트 흉기난동’ 김성진 1심 무기징역 선고
“암 환자들의 ‘가방 항암’ 들어봤나? 피해자는 국민”

“암 환자들의 ‘가방 항암’ 들어봤나? 피해자는 국민”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.